VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ TADINDA İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE

Kafkas Cephesi Harşit Savunmasında Askerlerimiz Fındık Yiyerek Vatanımızı Savunmuşlardı
Tirebolu’dan Gümüşhane’ye Harşit Savunması
Seferberlik yılları, eli silah tutan insanlarımız cephelerde 7 devlete karşı 10 cephede çarpışmakta, ölüm kalım mücadelesi vermekteydi.
KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI ŞEHİTLİĞİ
Gümüşhane Kürtün Kabaktepe Şehitliğinde www.iktav.com olarak araştırma yapıyor www.devrialem.tv canlı yayın yaparak canlı makalede tarihe not düşüyoruz.Canlı haber ve canlı makaleyi izlemek için tıklayın.
KAFKAS CEPHESİ KABAKTEPE ŞEHİTLİĞİNDEN CANLI MAKALE
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1387074268113843&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa
KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASINI ASKERLERİMİZ FINDIK YİYEREK SAVUNDU
Giresun Tirebolu Harşit Vadisi, Gümüşhane, Bayburt, Muş ve Bitlis’e kadar olan 500 km”lik alanda 3. Ordumuz destanlar yazıyordu. Tarlalar ekilemediği için buğday ve mısır bulmak zor. Yiyecek sıkıntısı yaşayan Ordumuz bir yandan da açlıkla mücadele ediyor. 1917… Fındığın bol olduğu savaş yılları…
Ordu Komutanının, halktan bedeli karşılığı 10 milyon 95 bin kilogram fındık satın alarak, yemeleri için askere dağıttığına dair tarihi belgeler Osmanlı arşivlerinde bulunmakta.
Ordumuzun fındık yiyerek vatanı savunduğu Tirebolu Doğankent, Gümüşhane Kürtün ve Torul bölgelerinde karargâh yerleri, şehitlikler ve siperlerde İKTAV Belgesel Yayıncılık (www.iktav.com) olarak araştırmalar yapmaya, www.devrialem.tv olarak canlandırma çekimleri yapmaya devam ediyoruz.
VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ
www.vatanyahutfindik.com sayfamızda geniş bilgi verdiğimiz dünyada Türk findığı çok önemli
İlim kültür tarih ve teknoloji Vakfı www.iktav.com kültür hizmeti olarak resmî ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak çektiğimiz VATAN YAHUT FINDIK Belgeselimiz sizlerle paylaşıyoruz
https://m.youtube.com/watch?v=EUgylil-TYE
https://m.youtube.com/watch?v=1qok1FxfKsM
https://www.youtube.com/watch?v=s3g3MPJQeko
FINDIĞIN TARİHÇESİ
Türkistandan Anadolu’ya Fındığın tarihçesini araştırıp belgesel haline getirip gelecek kuşaklara bilgi ve belge bırakmaya çalışıyoruz.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02YTY6dGxUgriQ2muWH1qtUU1MoUZb4kQsgc9uhAfYPQd5QxZBrfhUjJuBH3mPSYJCl&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa
Vatan Yahut Fındık Belgeseli
Kafkas Cephesi Giresun Harşit Savunmasında askerlerimiz fındık yiyerek vatanımızı 16 ay savunmuş. Giresun ve Gümüşhane Harşit Irmağında Rusları durdurmuş. “Bir Çanakkale Bir de Harşit Geçilemedi” sözünü tarihe yazdırmıştı.
Kafkas Cephesi Harşit savunmasında çok önemli yeri olan Gümüşhane’den Tirebolu’ya Harşit Vadisi ve nehrinde 1916 ve 1917 tarihlerinde askerlerimiz savunma hattı oluşturmuş. Kadınların cepheye sırtlarında taşıdığı mısır ekmeği ile fındığı yiyerek vatanımızı savunmaları ile ilgili bölgede araştırmalar yapmakta çok önemli bilgilere ulaşmaktayız.