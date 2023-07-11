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VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ TADINDA İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 11 Temmuz 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ TADINDA İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE

11 Temmuz 2023 Salı 12:12


Kafkas Cephesi Harşit Savunmasında Askerlerimiz Fındık Yiyerek Vatanımızı Savunmuşlardı 

Tirebolu’dan Gümüşhane’ye Harşit Savunması 
Seferberlik yılları, eli silah tutan insanlarımız cephelerde 7 devlete karşı 10 cephede çarpışmakta, ölüm kalım mücadelesi vermekteydi. 

   KAFKAS CEPHESİ  HARŞİT  SAVUNMASI  ŞEHİTLİĞİ

Gümüşhane  Kürtün Kabaktepe Şehitliğinde www.iktav.com olarak araştırma yapıyor  www.devrialem.tv canlı yayın yaparak  canlı makalede tarihe not düşüyoruz.Canlı haber ve canlı makaleyi izlemek için tıklayın. 

    KAFKAS CEPHESİ KABAKTEPE ŞEHİTLİĞİNDEN CANLI  MAKALE 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1387074268113843&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

    KAFKAS CEPHESİ HARŞİT  SAVUNMASINI  ASKERLERİMİZ FINDIK YİYEREK SAVUNDU 

Giresun Tirebolu Harşit Vadisi, Gümüşhane, Bayburt, Muş ve Bitlis’e kadar olan 500 km”lik alanda 3. Ordumuz destanlar yazıyordu. Tarlalar ekilemediği için buğday ve mısır bulmak zor. Yiyecek sıkıntısı yaşayan Ordumuz bir yandan da açlıkla mücadele ediyor. 1917… Fındığın bol olduğu savaş yılları… 

Ordu Komutanının, halktan bedeli karşılığı 10 milyon 95 bin kilogram fındık satın alarak, yemeleri için askere dağıttığına dair tarihi belgeler Osmanlı arşivlerinde bulunmakta.
 
Ordumuzun fındık yiyerek vatanı savunduğu Tirebolu Doğankent, Gümüşhane Kürtün ve Torul bölgelerinde karargâh yerleri, şehitlikler ve siperlerde İKTAV Belgesel Yayıncılık (www.iktav.com) olarak araştırmalar yapmaya,  www.devrialem.tv olarak canlandırma çekimleri yapmaya devam ediyoruz. 

   VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ 

www.vatanyahutfindik.com  sayfamızda geniş bilgi verdiğimiz  dünyada Türk findığı çok önemli 

İlim kültür tarih ve teknoloji Vakfı www.iktav.com kültür hizmeti olarak resmî ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak çektiğimiz VATAN YAHUT FINDIK Belgeselimiz sizlerle paylaşıyoruz 
https://m.youtube.com/watch?v=EUgylil-TYE

https://m.youtube.com/watch?v=1qok1FxfKsM

https://www.youtube.com/watch?v=s3g3MPJQeko

   FINDIĞIN  TARİHÇESİ 

Türkistandan Anadolu’ya Fındığın tarihçesini araştırıp  belgesel haline getirip gelecek kuşaklara bilgi ve belge bırakmaya çalışıyoruz.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02YTY6dGxUgriQ2muWH1qtUU1MoUZb4kQsgc9uhAfYPQd5QxZBrfhUjJuBH3mPSYJCl&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa


Vatan Yahut Fındık Belgeseli 

Kafkas Cephesi Giresun Harşit Savunmasında askerlerimiz fındık yiyerek vatanımızı 16 ay savunmuş. Giresun ve Gümüşhane Harşit Irmağında Rusları durdurmuş. “Bir Çanakkale Bir de Harşit Geçilemedi” sözünü tarihe yazdırmıştı.

Kafkas Cephesi Harşit savunmasında çok önemli yeri olan Gümüşhane’den Tirebolu’ya Harşit Vadisi ve nehrinde 1916 ve 1917 tarihlerinde askerlerimiz savunma hattı oluşturmuş. Kadınların cepheye sırtlarında taşıdığı mısır ekmeği ile fındığı yiyerek vatanımızı savunmaları ile ilgili bölgede araştırmalar yapmakta çok önemli bilgilere ulaşmaktayız.



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