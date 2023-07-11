VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ TADINDA İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE





Kafkas Cephesi Harşit Savunmasında Askerlerimiz Fındık Yiyerek Vatanımızı Savunmuşlardı





Tirebolu’dan Gümüşhane’ye Harşit Savunması

Seferberlik yılları, eli silah tutan insanlarımız cephelerde 7 devlete karşı 10 cephede çarpışmakta, ölüm kalım mücadelesi vermekteydi.





KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI ŞEHİTLİĞİ





Gümüşhane Kürtün Kabaktepe Şehitliğinde www.iktav.com olarak araştırma yapıyor www.devrialem.tv canlı yayın yaparak canlı makalede tarihe not düşüyoruz.Canlı haber ve canlı makaleyi izlemek için tıklayın.





KAFKAS CEPHESİ KABAKTEPE ŞEHİTLİĞİNDEN CANLI MAKALE





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KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASINI ASKERLERİMİZ FINDIK YİYEREK SAVUNDU





Giresun Tirebolu Harşit Vadisi, Gümüşhane, Bayburt, Muş ve Bitlis’e kadar olan 500 km”lik alanda 3. Ordumuz destanlar yazıyordu. Tarlalar ekilemediği için buğday ve mısır bulmak zor. Yiyecek sıkıntısı yaşayan Ordumuz bir yandan da açlıkla mücadele ediyor. 1917… Fındığın bol olduğu savaş yılları…





Ordu Komutanının, halktan bedeli karşılığı 10 milyon 95 bin kilogram fındık satın alarak, yemeleri için askere dağıttığına dair tarihi belgeler Osmanlı arşivlerinde bulunmakta.

Ordumuzun fındık yiyerek vatanı savunduğu Tirebolu Doğankent, Gümüşhane Kürtün ve Torul bölgelerinde karargâh yerleri, şehitlikler ve siperlerde İKTAV Belgesel Yayıncılık (www.iktav.com) olarak araştırmalar yapmaya, www.devrialem.tv olarak canlandırma çekimleri yapmaya devam ediyoruz.





VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ





www.vatanyahutfindik.com sayfamızda geniş bilgi verdiğimiz dünyada Türk findığı çok önemli





İlim kültür tarih ve teknoloji Vakfı www.iktav.com kültür hizmeti olarak resmî ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak çektiğimiz VATAN YAHUT FINDIK Belgeselimiz sizlerle paylaşıyoruz

https://m.youtube.com/watch?v=EUgylil-TYE





https://m.youtube.com/watch?v=1qok1FxfKsM





https://www.youtube.com/watch?v=s3g3MPJQeko





FINDIĞIN TARİHÇESİ





Türkistandan Anadolu’ya Fındığın tarihçesini araştırıp belgesel haline getirip gelecek kuşaklara bilgi ve belge bırakmaya çalışıyoruz.





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02YTY6dGxUgriQ2muWH1qtUU1MoUZb4kQsgc9uhAfYPQd5QxZBrfhUjJuBH3mPSYJCl&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa









Vatan Yahut Fındık Belgeseli





Kafkas Cephesi Giresun Harşit Savunmasında askerlerimiz fındık yiyerek vatanımızı 16 ay savunmuş. Giresun ve Gümüşhane Harşit Irmağında Rusları durdurmuş. “Bir Çanakkale Bir de Harşit Geçilemedi” sözünü tarihe yazdırmıştı.



