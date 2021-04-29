Vefat Yıl Dönümünde Fatih Devletten Vefa Bekliyor

Çağ açıp çağ kapayan İstanbul’u Fethederek Peygamberimizin övgüsünü kazanan Kocaeli Çayırova ilçesininde adını aldığı Fatih otağında 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat eden Fatih’in vefat ettiği Hünkar Çayırı’nda Fatih’in anılması için Kocaeli Valisi Sn. Hüseyin Aksoy Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Sn.Tahir Büyükakın'a tarihi görev düşüyor. Fatih Sultan Mehmet Han vefat yıl dönümü 3 Mayıs’ta Gebze Hünkar Çayırı’nda devlet töreni ile anılmalı.

Çağ açıp çağ kapayan İstanbul’u Fethederek Peygamberimizin övgüsünü kazanan Kocaeli Çayırova ilçesininde adını aldığı Fatih otağında 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat eden Fatih’in vefat ettiği Hünkar Çayırı’nda Fatih’in anılması için Kocaeli Valisi Sn. Hüseyin Aksoy Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Sn.Tahir Büyükakın'a tarihi görev düşüyor. Fatih Sultan Mehmet Han vefat yıl dönümü 3 Mayıs’ta Gebze Hünkar Çayırı’nda devlet töreni ile anılmalı.

Çağ açıp çağ kapayan İstanbul’u Fethederek Peygamberimizin övgüsünü kazanan Kocaeli Çayırova ilçesininde adını aldığı Fatih otağında 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat eden Fatih’in vefat ettiği Hünkar Çayırı’nda Fatih’in anılması için Kocaeli Valisi Sn. Hüseyin Aksoy Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Sn.Tahir Büyükakın'a tarihi görev düşüyor. Fatih Sultan Mehmet Han vefat yıl dönümü 3 Mayıs’ta Gebze Hünkar Çayırı’nda devlet töreni ile anılmalı.

Gebze hünkar çayırı sahipsiz ve açık hava meyhanesi oldu. Etraf çöplük ve perişan.

Gebze hünkar çayırı sahipsiz ve açık hava meyhanesi oldu. Etraf çöplük ve perişan.

Gebze hünkar çayırı sahipsiz ve açık hava meyhanesi oldu. Etraf çöplük ve perişan.

Hünkar Çayırı ve Fatih Otağı Açık Hava Meyhanesi Olmaktan Kurtarılmalı

3 Mayıs'ta vefat yıl dönümü olan Gebze Hünkar çayırı tam anlamı ile sahipsiz. Gebze eski belediye başkanı Adnan Köşker tarafından daha önce Erzincanlılar vakfına satılmadığı için lobi yürütülmüş. Adnan Köşker yerin ilgili vakfa satılması İçin basına açıklama yapmıştı.Olayla ilgili kamuoyundan gelen tepkiler üzerine sarılsan caz geçilmişti.