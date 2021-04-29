Vefat Yıl Dönümünde Fatih Devletten Vefa Bekliyor

Gebze hünkar çayırı sahipsiz ve açık hava meyhanesi oldu. Etraf çöplük ve perişan.
Valilik Ve Belediye Anma Toplantısı Düzenlemeli
Çağ açıp çağ kapayan İstanbul’u Fethederek Peygamberimizin övgüsünü kazanan Kocaeli Çayırova ilçesininde adını aldığı Fatih otağında 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat eden Fatih’in vefat ettiği Hünkar Çayırı’nda Fatih’in anılması için Kocaeli Valisi Sn. Hüseyin Aksoy Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Sn.Tahir Büyükakın'a tarihi görev düşüyor. Fatih Sultan Mehmet Han vefat yıl dönümü 3 Mayıs’ta Gebze Hünkar Çayırı’nda devlet töreni ile anılmalı.
Hünkar Çayırı ve Fatih Otağı Açık Hava Meyhanesi Olmaktan Kurtarılmalı
3 Mayıs'ta vefat yıl dönümü olan Gebze Hünkar çayırı tam anlamı ile sahipsiz. Gebze eski belediye başkanı Adnan Köşker tarafından daha önce Erzincanlılar vakfına satılmadığı için lobi yürütülmüş. Adnan Köşker yerin ilgili vakfa satılması İçin basına açıklama yapmıştı.Olayla ilgili kamuoyundan gelen tepkiler üzerine sarılsan caz geçilmişti.
Yine Adnan Köşker ve Tuzla Belediye Başkanı işbirliği ile Tuzla piyade okulundan Hünkar çakırına yol açılmış milli savunma bakanlığı ve Genelkurmay başkanlığının karşı çıkması üzerine yol açılması durdurulmuş
Cumhurbaşkanından Millet Bahçesi Açıklama
Bugün birçok kurum ve kuruluş hünkar çayırı üzerinde gizli rant olanları yaparken Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan Hünkar çayırı ve Fatih otağının bulunduğu alanın millet bahçesi olacağını açıklamış. Kocaeli büyükşehir belediye başkanı Tahir Büyükakın Hünkar çayırının Fatih’e yaraşır halde düzenleneceğini seçim beyannamesinde halka paylaşmıştı.
Fatih’in vefat yıl dönümü olan 3 Mayıs yaklaşırken Hünkar Çayırı ve Fatih otağının açık hava meyhanesi ve çöplük olması tepkilere neden oluyor.
Hünkar Çayırından Çayırova’ya Belgeseli
İlim Kültür Tarih Araştırmaları İKTAV Belgesel Yayıncılık www.iktav.com ve www.devrialem.tv olarak hazırlayıp birçok tv kanalına gönderdiğimiz Fatih’in vefat ettiği hünkar çayırı ile ilgili Hünkar Çayırından Çayırova’ya Devri Alem Belgesel programımızı izlemek için tıklayın.