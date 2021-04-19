Vefatının 27. Yıl Dönümünde Özal'ı Rahmet ve Saygı ile Anıyorum

Özal’lı Yıllar da Gazeteci Olmak ve Özal ile Gazetecilik Anılarım

Dünyayı kasıp kavuran ve tüm dünya ülkeleri ve insanlığa üçüncü dünya savaşı açan Korona vebası salgını dolayısı ile evlerdeyiz . Bugün 18 Nisan 2020 Türkiye’de 30 büyük şehir ve Zonguldakta sokağa çıkma yasağı var evlerdeyiz evde boş oturma yerine Korona bizde savaş açarak hatıralarımızı yazarak Koronalı günleri çok iyi değerlendiriyoruz .

Bu salgın ve veba bir gün sona erecek güzel günler yakında gelecek gelecek güzel günlerde Korona vebasına şunu diyelim sen bizi eve soktun bize savaş açtın biz o günlerde çok güzel şeyler yaptık ailemizle güzel vakitler geçirdik okuduk düşündük hatıralarımızı yazarak geleceğe bilgi ve belge bıraktık diyelim .

Özallı Yılların Canlı Şahidi Gazeteci Olmak

Rahmetli Özal tarafından kurulan Anavatan partisinin tüm kuruluş sürecini yakından takip ettim.

Anap Gebze teşkilatını açılışın da Gebze’ye geldiği o günü hiç unutmuyorum . Hocaoğlu iş hanında ilçe binasını açtıktan sonra yaptığı birleştirici konuşma ve benim kendisine sorduğum sizin rakipleriniz Necdet Calp ve Turgut Sunalp sizi işçi düşmanı ilan etti. İşçilerin yoğun olduğu Gebze’de işçilere hangi mesajı vereceksiniz diye sorduğunda gülerek genç gazeteci ben Gebze Akkardansa fabrikasında işçilerle yıllarca birlikte çalışıp birlikte yemek yedim işçilerin sorununu çok iyi bilirim Calp ve Sunalp hiç işçilerle yemek yemişmidir onlara sor demişti

Özal’la birçok kez görüşen söyleşi yapan 1990 yılında Ankara’da Devlet konuk evinde GAP projesi araştırma yazım dolayısı ile 30 yıI önce Anadolu basını birincilik ödülü almam Amerika’da ameliyat olup Türkiye’ye geldiğinde Ankara Esenboğa hava limanın da Özalı karşılayan Gazeteciler arasında yer alıp ölüm haberini aldığımda yaşadığım üzüntüyü dün gibi hatırlıyorum.

1993 yılında İstanbul’daki Özal'ın tarihi cenaze törenine bizzat katılıp toprağa veriliş anını yakından takip eden gazeteci ve belgeselci olarak Özal ile ilgili anılarımın kısa bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum.

Darbe Lideri Evrene Rağmen Kazandı.

Türk siyasi tarihinde birçok ilke imza atan yıllarca bir birleri ile mücadele eden dört siyasi eyilimi birleştiren en önemlisi 1980 darbesinin güçlü lideri evrene rağmen seçimi kazanan evrene bile elense çekerek ikna edip hükümeti kurma görevi alan 4 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı görevini yapan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 17 Nisan vefat yıl dönümünde rahmet minnet ve Şükran’la anıyoruz .