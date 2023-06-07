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(VİDEOLU) 2 Bin Nüfuslu Mahalle Market Istiyor

Gebze ilçesinde tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü 2 bin nüfuslu Eskihisar Mahallesi'nde marketin olmaması vatandaşları zorluyor. Sadece büfeden ekmek alabilen, market ihtiyacı için ise yaklaşık 2 kilometre yol gitmek zorunda kalan mahalle halkı, sıkıntının çözülmesini bekliyor.

(VİDEOLU) 2 Bin Nüfuslu Mahalle Market Istiyor

07 Haziran 2023 Çarşamba 12:45

 Gebze'de tarihi ve doğal güzellikleri dolayısıyla her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan Eskihisar Mahallesi'nde marketin olmaması dikkat çekiyor. Hem ünlü ressam Osman Hamdi Bey'in evinin hem de 1200'lü yıllarda inşa edilen ve İstanbul'a denizden gidiş yolunu koruyan en önemli kalelerden birisi olan Eskihisar Kalesi'nin de bulunduğu mahallede tek bir marketin olmaması tepkilere sebep oluyor. Market alışverişi yakındaki mahallelere gitmek zorunda kalan vatandaşlar, bu sorunun çözüme kavuşmasını istiyor.  
  
 "Bir türlü çözüme ulaştıramadık" 
 Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Eskihisar Mahalle Muhtarı Tayfun Özcan, "İnsanlar 1 kilo domates, 1 kilo pirinç almak için buradan İstasyon Mahallesi'ne gitmek zorunda kalıyorlar. Mahalle sakinleri benden sürekli talepte bulunuyor. 'Buraya bir market yaptıralım' diyorlar. Belediyemizle bu konuları konuşuyoruz. 'Yapacağız' diyorlar. Yer var ama hepsi belediyeye ait. Market sorununu çözmek istiyoruz. Belediye başkanımızla da bu konuyu istişare ettik, bir yerler gösterdik. Onun da kafasında bir yerler var ama bir türlü çözüme ulaştıramadık" dedi. 
  
 "Gebze'nin bütün mahallerine ve köylerine baktığımızda 2'şer 3'er market var" 
 Mahalle sakinlerinden Nazım Akdoğan, market ihtiyacı için sürekli Eskihisar'dan çıkarak, başka mahallelere gitmek zorunda kaldıklarını belirtti. Akdoğan, "Mahallemizde bir marketimiz eksik. Ekmek haricinde Gebze'ye gitmek durumundayız. Misafirim gelse Gebze'ye veya İstasyon Mahallesi'ne çıkmak zorunda kalıyoruz. Çocuklarımız alıp getirmek zorunda kalıyor. Senelerdir bu problem aynı. Bir market istiyoruz. Gebze'nin bütün mahallerine ve köylerine baktığımızda 2'şer 3'er market var. Bu yüzden mahalle halkı olarak acil bir market bekliyoruz" diye konuştu.  
 
 "Burada sadece ekmek alabiliyoruz" 
 Yıllardır market sorunu yaşadıklarını kaydeden Aydın Özcan ise "Belediyemizden ve muhtarımızdan sürekli istekte bulunuyoruz. Belediye başkanı başka işlerle uğraşıyor. Balık restoranı ve kafelerle ilgilenip, bir market yapma girişiminde bulunmuyorlar. Burada bir kafemiz vardı yıkıldı. Onun yerine en azından bir market yapın mahallemizin ihtiyaçlarını karşılayalım. Bir tuz lazım olsa, et lazım olsa Gebze'ye çıkıyoruz. Burada sadece ekmek alabiliyoruz. Başka ihtiyacımız yok sadece iyi bir market istiyoruz" ifadelerini kullandı.  







                                   


İHA
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