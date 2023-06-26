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(VİDEOLU) Arsanın Yeni Sahiplerini Gördü, Tüfekle Ateş Açtı

- İcradan satın aldıkları arsaya bakmaya gitmişlerdi, dehşeti yaşadılar

(VİDEOLU) Arsanın Yeni Sahiplerini Gördü, Tüfekle Ateş Açtı

26 Haziran 2023 Pazartesi 12:40

 Başiskele ilçesinde icradan aldıkları arsayı yerinde görmeye giden 3 kişi hayatlarının şokunu yaşadı. Arsanın eski sahibi, yerinin hala kendisine ait olduğunu iddia ederek tüfekle ateş açtı.  
  Olay, Kullar Yakacık Mahallesi Beray Sokak'taki bir arsada meydana geldi. C.M., S.Y. ve R.E., icradan satın aldıkları arsayı yerinde görmek için sokağa geldi. İddiaya göre, arsanın eski sahibi olduğu öğrenilen A.Ç. de yerin hala kendisine ait olduğunu söyleyerek tüfekle ateş etti. Saçmalardan biri C.M.'nin ayak bileğine isabet etti, S.Y. ve R.E. de olayı ufak sıyrıklarla atlattı. A.Ç. ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. C.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. S.Y. ve R.E.'nin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittikleri öğrenildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği noktada incelemelerde bulundu. 
  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 



İHA
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