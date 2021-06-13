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Yabancı Uyruklu Vatandaşların Sorunlarıyla İlgili İstişare Toplantısı Yapıldı

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü arasındaki iş ve işlemler hususunda koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen istişare toplantısı Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Yabancı Uyruklu Vatandaşların Sorunlarıyla İlgili İstişare Toplantısı Yapıldı

13 Haziran 2021 Pazar 15:41

Karamürsel Alp Toplantı Salonu’ndaki toplantıya; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra İl Göç İdaresi Müdür V. Mehmet Erkoç, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlhan Eser ve her iki kurumdan yetkililer katıldı.

Şeffaf ve Güler Yüzle Hizmet Edebilen Mekanizmayı Kurmalıyız

Toplantı öncesi bir konuşma yapan Vali Yavuz: “Devlet yöneticilerinin ve memurlarının, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla hareket ederek vatandaşlarımızın sorunlarını çözmesi gerekiyor. Öncelikle yapmamız gereken hesap verebilir, şeffaf ve güler yüzle hizmet edebilen mekanizmayı kurmaktır. Yaptığınız işlerin zorluğunun ve öneminin farkındayız. Bakanlığımızın talimatları ve Valiliğimizin koordinasyonunda çalışma koşullarınızla ilgili iyileştirmeler yapılmaya devam ediyor. Bu yeniliklerle birlikte daha rahat, güzel, aydınlık ortamda çalışmanıza imkan sağlamaya çalışıyoruz. Sizleri seviyoruz, başarılarınız daim olsun.” diyerek toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlimizde ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların talepleri doğrultusunda oluşan sıkıntıların görüşüldüğü toplantıda; çözüm noktasında yapılması gerekenler istişare edilerek, iki kurum arasındaki iş ve işlemlerin hızlandırılması noktasında izlenecek yol ve gerekli çalışmalar karara bağlandı. 

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