YALOVA'DA DÜZENLENEN DEPREM GERÇEĞİ PANELİNDE FOTOĞRAF SERGİSİ VE DEPREMLER TARİHİ BELGESEL GÖSTERİMİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

6 Şubat 2023’te yaşadığımız depremle birlikte deprem gerçeğiyle tekrar karşı karşıya kaldık. Bu depremin ardından deprem ile ilgili merak edilen sorular daha sık sorulmaya başladı. Depremi daha iyi anlamak, sonuçlarını daha iyi kavramak için dünyada ve Türkiye’de olan depremleri hatırlamalı ve ibret almalıyız.















1999 yılında 17 Ağustos depreminin yıldönümünde Yalova Ticaret Odası tarafından “Deprem Gerçeği” konulu panel düzenlendi. Yönetimini üstlendiğim panele Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemalettin Yılmaz, Yalova İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Kasım Polat ve UMSİDER Genel Başkanı M. Zeki Gedikoğlu konuşmacı olarak katıldılar.

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı olarak hazırladığımız “17 Ağustos’tan 6 Şubat’a DEPREMLER TARİHİ” belgeselide panelde gösterildi ve büyük ilgi uyandırdı.





Yalovada paneli takip eden değerli arkadaşım Mehmet Asaf Işık beyin kaleme aldığı yazıyı sizlerle paylaşıyor Ev sahipliğinden dolayı Yalova Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ediyoruz





