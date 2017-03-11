Yaman Sokakta..

Yaklaşık bir aydır seçim çalışmaları için Kocaeli’nin birçok noktasına giden AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın son durağı İzmit Alikahya oldu. Yaman önceki gün gerçekleştirdiği seçim çalışmasında esnaf ziyaretleri, hasta ziyaretleri dernek ziyaretleri yaparak 16 Nisan’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi için vatandaşlardan “Evet” oyu istedi.







BU REFERANDUM HERŞEYDEN ÖNEMLİ

İzmit Düzyaylalılar Derneği’nde vatandaşlarla bir araya gelen Yaman “Bizim için tüm seçimler önemliydi, gerçekten bu referandum hepsinden daha önemlidir. Ülkemize yakışır örfümüz adetlerimize geleneklerimizle iç içe olacak bir anayasa değişikliği için canı gönülden tüm teşkilatımızla birlikte çalışıyoruz. Elimizden geleni değil, daha fazlasını yapacağız, hiçbir seçimde bizleri mahcup etmediniz, yine inşallah bu seçimde de en azami gayetle bizi mahcup etmeyeceğinize inanıyorum.





BU ÜLKE BİR DAHA KRİZLER YAŞAMASIN DİYE “EVET” DİYORUZ

Yapacağımız anayasa değişikliğinin adı Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemidir. Biz zaten Cumhurbaşkanlığı sistemine geçen referandumla geçtik, halk olarak millet olarak ilk kez Cumhurbaşkanımızı kendimiz seçtik, bu ilk ayağıydı, şimdi ikinci adımı bu işi tamamına erdirmek için Cumhurbaşkanımıza Hükümeti kurma yetkisi vereceğiz. Tarihe tanıklık yapıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Tarihindeki en köklü en anlamlı anayasa değişikliğini yapıyoruz, İstiklalimiz için istikbalimiz için bundan sonra koalisyonlara hayır diyoruz, bundan sonra koalisyonlar olmasın, istikrarsızlık olmasın, erken seçimler olmasın, bu ülke krizlere bir daha girmesin diye evet diyeceğiz “ dedi.





HASTA ZİYARETİ YAPTI

Alikahya Atatürk Mahallesinde seçim çalışmalarını gün boyu sürdüren Vekil Yaman, mahalle sakinlerinden Sabit Ünal’ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, daha sonra gittiği Hayırsevenler Camii cemaati ile de referandumun ülkemize kazandıracaklarını anlattı.