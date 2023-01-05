YAPISİAD yola çıktı





Bursa’da inşaat sektörünün önde gelen temsilcileri YAPISİAD çatısı altında bir araya geldi. İnşaat sektörünün gücünü ortaya koyup, katkı sağlamak ve sorunlarına alternatif çözümler üretmek amacıyla 16 kurucu üyesi ile yola çıkan YAPISİAD; bugüne kadar farklı gündemlerin ele alındığı 6 toplantıyı hayata geçirdi.





YAPISİAD Bursa’da 20 bine yakın firma ve kuruluşun yer aldığı inşaat sektöründe; çözüm üretip, ortak akıl oluşturma geleneğinden yola çıkarak sektörün 16 önde gelen isminin yan yana gelmesi ile kuruldu. YAPISİAD üye yapısı olarak sayısal çoğunluktan ziyade, niteliksel çoğunluk esaslarına özen göstererek çerçevesi çizilmiş ve sınırlandırılmış bir yapı içinde hareket edecektir. 19 Ekim 2022’de gerçekleşen ilk toplantıda ortak duygu ve düşüncelere sahip olunduğu görüşünde birleşen sektör temsilcileri, yeni yılın ilk buluşmasını ise düzenli aralıklarla yapılan 7. birliktelik toplantısı vesilesiyle dün gerçekleştirdi. Her bir üyenin kendi tecrübelerini sektör temsilcileri ile paylaşma ilkesiyle kurulan ve Bursa’nın sektörel olarak gelişmesine katkı koymayı amaçlayan YAPISİAD; Yerel yönetimlerde dâhil kamu kurum ve kuruluşlarla sektörün iç içe geçmiş aktörlerini bir araya getirerek mevcut sorunların tespiti ve kalıcı çözüm önerileri üretebilmeyi hedeflemektedir.













YAPISİAD kurucu üyeleri;





Abdullah BURKAY- ABDULLAH BURKAY İNŞAAT (Sanayi Yapıları İnşaatı)

Alparslan ŞENOCAK – BTSO İnşaat ve Maden Komitelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, İMAR İNŞAAT (Konut İnşaatı)

Aslı Esra YONTAR – FAYZEM MÜHENDİSLİK (Zemin Etüdleri ve Jeolojik Hizmetler)

Hasan SÖZÜNERİ – SÖZÜNERİ MİMARLIK (Mimarlık Hizmetleri)

Hüseyin TUNCER – ELİT PREFABRİKE (Prefabrike Yapı İmalatı)

İlhan ALTAY – ALTAY GROUP (Konut İnşaatı ve İthal Yapı Malzemeleri)

İlker ORAL – SİNTA AŞ (Sanayi Yapıları İnşaatı)

Levent BİLEK – BİLEKLER GROUP (Konut İnşaatı ve İnşaat Makineleri İmalatı)

Nilüfer TAŞAN – TUER PLANLAMA (Şehir Planlama Hizmetleri)

Nizamettin KAYAR – BİRKAYALAR HAFRİYAT (Hafriyat ve Yıkım Hizmetleri)

Osman YILDIZ – OYTAŞ - YILDIZ İNŞAAT (Sanayi Yapıları İnşaatı)

Ömer KUMOVA – KUMOVA İNŞAAT (Konut İnşaatı)

Selçuk EREN – ECS CAM (Mimari Cam İşleme)

Selçuk YALÇINBAYIR – DETAY İNŞAAT- PANULA AŞ (Konut ve Sanayi Yapıları İnşaatı)

Suat GENÇOSMAN – GENÇOSMAN İNŞAAT (Konut İnşaatı)

Yaşar POYRAZ - YAŞAR POYRAZ İNŞAAT (Sanayi ve Konut İnşaatları – Yapı Malzemeleri Laboratuvarı)