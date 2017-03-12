GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

YARIN BU YOLLAR KAPANIYOR !

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kocaeli'ye gelmesinden dolayı bazı yollar trafiğe kapanıyor

YARIN BU YOLLAR KAPANIYOR !

12 Mart 2017 Pazar 01:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın İzmit'te yapacağı miting öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Kocaeli Valiliği’nden gelen basın açıklamasında göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın saat 16.00 da  Demokrasi Meydanı (İzmit Perşembe Pazar) alanında gerçekleştireceği 8. açılış programı nedeniyle aşağıda belirtilen yollar trafiğe kapatıldı:

 

1-Eski Gölcük yolu Ömer Türkçakal Bulvarı üzeri İzmit istikameti  İnterteks Fuar alanı önü ışıklardan - Perşembe Pazarı Kavşağına kadar tüm giriş ve çıkışlar saat:12.00 itibari ile araç trafiğine;

2-Gazanfer Bilge Bulvarından Perşembe Pazarı Kavşağı - Sanayi Caddesi Gölcük istikameti saat:14.00 itibari ile araç trafiğine;

3-D-100 yan yol İstanbul istikameti Önder Pişmaniye önünden sivil araçlara saat:12.30 itibari ile, saat:15.30 itibari ile miting alanına gelecek otobüslere;

4-Şehit Rafet Karacan Bulvarı Doğukışla Parkından - Perşembe Pazarı Kavşağına kadar çift yönlü saat:12.30 itibari ile trafiğe kapatılacaktır.

5-Üniversiteden D-100 istikametine gelecek vatandaşlarımızın Aytemiz Kavşağından Miralay Mümtaz Caddesine D-100 Karayoluna çıkmaları, ayrıca Üniversiteden Yahya Kaptan Yuvam Akarca, Otogar, Kandıra İstikametine gidecek vatandaşlarımızın Kurtuluş Bulvarı (Ambulans Yolunu) kullanmaları hususu;

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bu haftanın özeti.. Bu haftanın özeti..
Güzeloğlu'ndan mesaj ! Güzeloğlu'ndan mesaj !
Yaman Sokakta.. Yaman Sokakta..
“Size sadece can değil vatan borcumuz var” “Size sadece can değil vatan borcumuz var”
“Haydi Bisikletle Okula“ “Haydi Bisikletle Okula“
"İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri"
Yukarı Çık

Bu haftanın özeti..
60 saniyede Kocaeli genelinde kısa özeti sizlerle...

Haberi Oku