YARIN BU YOLLAR KAPANIYOR !

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın İzmit'te yapacağı miting öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Kocaeli Valiliği’nden gelen basın açıklamasında göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın saat 16.00 da Demokrasi Meydanı (İzmit Perşembe Pazar) alanında gerçekleştireceği 8. açılış programı nedeniyle aşağıda belirtilen yollar trafiğe kapatıldı:

1-Eski Gölcük yolu Ömer Türkçakal Bulvarı üzeri İzmit istikameti İnterteks Fuar alanı önü ışıklardan - Perşembe Pazarı Kavşağına kadar tüm giriş ve çıkışlar saat:12.00 itibari ile araç trafiğine;

2-Gazanfer Bilge Bulvarından Perşembe Pazarı Kavşağı - Sanayi Caddesi Gölcük istikameti saat:14.00 itibari ile araç trafiğine;

3-D-100 yan yol İstanbul istikameti Önder Pişmaniye önünden sivil araçlara saat:12.30 itibari ile, saat:15.30 itibari ile miting alanına gelecek otobüslere;

4-Şehit Rafet Karacan Bulvarı Doğukışla Parkından - Perşembe Pazarı Kavşağına kadar çift yönlü saat:12.30 itibari ile trafiğe kapatılacaktır.

5-Üniversiteden D-100 istikametine gelecek vatandaşlarımızın Aytemiz Kavşağından Miralay Mümtaz Caddesine D-100 Karayoluna çıkmaları, ayrıca Üniversiteden Yahya Kaptan Yuvam Akarca, Otogar, Kandıra İstikametine gidecek vatandaşlarımızın Kurtuluş Bulvarı (Ambulans Yolunu) kullanmaları hususu;