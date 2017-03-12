YARIN BU YOLLAR KAPANIYOR !

Kocaeli Valiliği’nden gelen basın açıklamasında göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın saat 16.00 da Demokrasi Meydanı (İzmit Perşembe Pazar) alanında gerçekleştireceği 8. açılış programı nedeniyle aşağıda belirtilen yollar trafiğe kapatıldı:
1-Eski Gölcük yolu Ömer Türkçakal Bulvarı üzeri İzmit istikameti İnterteks Fuar alanı önü ışıklardan - Perşembe Pazarı Kavşağına kadar tüm giriş ve çıkışlar saat:12.00 itibari ile araç trafiğine;
2-Gazanfer Bilge Bulvarından Perşembe Pazarı Kavşağı - Sanayi Caddesi Gölcük istikameti saat:14.00 itibari ile araç trafiğine;
3-D-100 yan yol İstanbul istikameti Önder Pişmaniye önünden sivil araçlara saat:12.30 itibari ile, saat:15.30 itibari ile miting alanına gelecek otobüslere;
4-Şehit Rafet Karacan Bulvarı Doğukışla Parkından - Perşembe Pazarı Kavşağına kadar çift yönlü saat:12.30 itibari ile trafiğe kapatılacaktır.
5-Üniversiteden D-100 istikametine gelecek vatandaşlarımızın Aytemiz Kavşağından Miralay Mümtaz Caddesine D-100 Karayoluna çıkmaları, ayrıca Üniversiteden Yahya Kaptan Yuvam Akarca, Otogar, Kandıra İstikametine gidecek vatandaşlarımızın Kurtuluş Bulvarı (Ambulans Yolunu) kullanmaları hususu;