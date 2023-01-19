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Yarıyıl tatili sanat ve eğlence atölyeleriyle geçecek

Kocaeli’de çocuklar için yarıyıl tatilinin ilk haftasında İzmit ve Gebze’de düzenlenecek etkinliklerle öğrenip eğlenerek tatil keyfi çıkarmaları sağlanacak.

Yarıyıl tatili sanat ve eğlence atölyeleriyle geçecek

19 Ocak 2023 Perşembe 14:24

  Kocaeli’de 23 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarıyıl tatilinin ilk bölümünde çocuklar için sanat ve eğlence atölyeleri düzenleyecek. Ara tatile renk katacak olan etkinlikler, 23-27 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Çocuklar için beş gün boyunca 24 farklı atölyede 118 etkinlik düzenlenecek. Bunun yanı sıra masal anlatımları, konservatuvar performansları ile konserlerden oluşan 11 sahne gösterisi gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen sanat ve eğlenceli atölyelerine İzmit’te Kocaeli Kongre Merkezi, Gebze’de ise Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak. 11.30 ila 16.30 saatleri arasında düzenlenecek etkinliklere 6-13 yaş arasındaki ilköğretim okulu öğrencileri katılacak. 19.00’dan sonra ise sahne gösterileri başlayacak. Sahne performanslarında çömlek, kahve yapımı, ebru, ayraç yapımı, ekmek ve limonata yapımı, panç, makrome anahtarlık, filografi, kağıt kıvırmada tablo yapımı, ağaç dilimi boyama atölyesi, tohum topu yapımı, saksı boyama, tezhip, Sesimi Keşfediyorum, Türkülerle Tanışıyorum, çanta yapımı ve bileklik yapımı, taş boyama, geleneksel çocuk oyunları atölyesi, origami, ahşap topaç yapımı atölyeleri yer alacak. Yine fuaye alanında konservatuvar öğrencilerinin performans sergileyeceği sahne yer alacak. 
  Öte yandan, etkinlikler çerçevesinde Aslan Hürkuş filminin çocuklara izletilmesinin yanı sıra Anadolu Ateşi Kıvılcım Dans grubu da sahne gösterisi düzenleyecek. 
 


İHA
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