Yaşlıların yüzünü güldüren yardım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı, Akademi Liseler eğitim programlarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de öğrencileri geleceğe hazırlıyor. Akademi Lise öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla İzmit Perşembe Pazarında alışveriş yapan yaşlıların poşetlerini ve pazar arabalarını taşımalarına yardım etti.

ÖĞRENCİLER DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKIYOR

‘Kılavuz Gençlik’ projesi kapsamında Kocaeli genelinde 9 merkezde faaliyet yapan Akademi Liseler gençlerin, milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaki, sosyal, akademik alanda olumlu gelişimine katkı sağlıyor. Son olarak geçmişten gelen toplumsal değerleri geleceğe taşımak amacıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesinde gönüllü yer alan Akademi Lise öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İzmit Perşembe Pazarı'na gitti. Öğrenciler, alışveriş yapan yaşlı ve yardım ihtiyacı olan vatandaşların poşet ve pazar arabalarını taşıdı.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Gençlerin yaptığı bu örnek davranışa ilgisiz kalmayan pazara gelen vatandaşlar durumdan oldukça memnun oldu. Poşetleri öğrenciler tarafından taşınan vatandaşlar, projenin yardımlaşma duygusunu yaymak açısından çok güzel olduğunu dile getirdi. Pazar esnafı ise “Çocuklarımızı şimdiden böyle alıştırmanız çok güzel bir şey. Hayatı öğreniyorlar. Sorumluluklarını biliyorlar." dedi.

“İNSANLARI MUTLU ETMEK BİZİ DE MUTLU EDİYOR”

Sosyal sorumluluk projesinde yer alan öğrenciler ise gönüllü olarak yaşlılara yardım ettiklerini ve bundan mutluluk duyduklarını kaydetti. Özelikle yardıma ihtiyacı olan yaşlıların olduğunu belirten öğrenciler” Onları mutlu etmek bizi de mutlu ediyor. Sonraki zamanlarda etkinliğimizi devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

BAŞKANIN ÖNCÜLÜĞÜNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’nın öncülüğünde Mutlu Şehir Kocaeli çerçevesinde, birçok proje hayata geçiriliyor. Bu doğrultuda Kılavuz Gençlik Projesi bünyesinde gönüllülük esaslı çalışmalar yapılmakta.