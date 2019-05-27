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Yavru Kediyi SEDAŞ Kurtardı

SEDAŞ’ın Gebze Şebeke İşletme Bakım ekiplerinde görev yapan, Halim Okan Bulut ve Yahya Ünal isimli çalışanları, örnek bir davranışa imza attılar.

Yavru Kediyi SEDAŞ Kurtardı

27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:43

SEDAŞ ekibi sahada arıza ihbarını değerlendirerek yaptıkları çalışmadan  dönerken, yol kenarında bir kedinin araç çarpması ile ayağını sürüyerek yerde hareket etmeye çalıştığını gördüler. SEDAŞ çalışanları hiç tereddüt etmeden durdular ve küçük yavru kedinin tedavisini yaptırmak için hemen SEDAŞ’ın ekip aracına  aldılar.

ÖNCE VETERİNERE,  SONRA BAKIMEVİNE GÖTÜRDÜLER

Gebze İlçesi, D-100 yan yolunda  trafikte seyir halinde iken başka bir aracın çarpması sonucu yaralandığını belirledikleri yavru kediyi hemen olay yerinden alarak hızlıca veterinere götürdüler. Bacağı kırıldığı anlaşılan küçük kedinin tedavisini yaptırdılar.

Barınmaya muhtaç sokak hayvanlarının kaldığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait “Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi” yetkililerine teslim edilen yavru kedinin hayati tehlikesinin olmadığı ve kırılan bacağının ise kısa sürede iyileşeceği öğrenildi.

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