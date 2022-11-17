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Ünlü Şair ve Edebiyatçılarımızdan Yavuz Bülent Bakiler’den Gebze’de Tarihe Işık Tutan Konferans

Üsküp’ten Kosova’ya ve Türkistan kitapları başta olmak üzere yazdığı 25 ayrı kitap ile kültür, medeniyet ve gönül coğrafyamızı aydınlatıp, Evladı fatihan diyarı ve Türkistan coğrafyasını yıllar önce bizlere tanıtıp sevdiren, yazdığı bir birinden güzel ve önemli şiirleri ile ufkumuzu aydınlatan gönlümüzü açan, din dil ve tarih bilincinin önemi üzerinde duran dil konusunda yaptığı araştırmalarla tanınan Yavuz Bülent Bakiler, Gebze’de tarihi bir konferans verdi.

Okumanın önemi üzerinde durup kitapların kıymetini anlatıp, “her evde kütüphane olmalıdır” dedi. Atatürk’ün dil anlayışı ve dil üzerinde yaptıklarını üç ana bölüme ayırıp eleştiri ve görüşlerini anlattı.

Başta Gebze kaymakamı olmak üzere çok sayıda Gebzeli sivil toplum merkezindeki toplantıyı takip etti. Ünlü şair kitaplarını imzaladı.

www.gebzegazetesi.com da rahatsızlığından sonra Yavuz beyle ilgili yazdığım daha önceki yazımı sizlerle paylaşıyorum

Toplantıdan sonra Yavuz beyin 21 yıl önce bizlere fikir verip danışmanlık yaparak çekmeye başladıığım Tuna dan bir tarih akar kitap ve belgeselimizi kendisine hediye ettim. 25 yıllık dost ve arkadaşlığımızı hatıraları konuştuk. Yavuz beyle 3 yıl önce Kazakistan’ın Türkistan şehrinde Ahmet Yesevi Türbesi’nde yaptığımız söyleşinin belgesel görüntülerini sizlerle paylaşıyorum.