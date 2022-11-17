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Yavuz Bülent Bakiler’den Gebze’de Tarihe Işık Tutan Konferans

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 3 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz

Yavuz Bülent Bakiler'den Gebze'de Tarihe Işık Tutan Konferans

17 Kasım 2022 Perşembe 20:50

 Tarih ve Kültür Bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır
Din ve Tarih Bilinci İçin Dilimizin Önemi
Ünlü Şair ve Edebiyatçılarımızdan Yavuz Bülent Bakiler’den Gebze’de Tarihe Işık Tutan Konferans
Üsküp’ten Kosova’ya ve Türkistan kitapları başta olmak üzere yazdığı 25 ayrı kitap ile kültür, medeniyet ve gönül coğrafyamızı aydınlatıp, Evladı fatihan diyarı ve Türkistan coğrafyasını yıllar önce bizlere tanıtıp sevdiren, yazdığı bir birinden güzel ve önemli şiirleri ile ufkumuzu aydınlatan gönlümüzü açan, din dil ve tarih bilincinin önemi üzerinde duran dil konusunda yaptığı araştırmalarla tanınan Yavuz Bülent Bakiler, Gebze’de tarihi bir konferans verdi.
Okumanın önemi üzerinde durup kitapların kıymetini anlatıp, “her evde kütüphane olmalıdır” dedi. Atatürk’ün dil anlayışı ve dil üzerinde yaptıklarını üç ana bölüme ayırıp eleştiri ve görüşlerini anlattı.
Başta Gebze kaymakamı olmak üzere çok sayıda Gebzeli sivil toplum merkezindeki toplantıyı takip etti. Ünlü şair kitaplarını imzaladı.
www.gebzegazetesi.com da rahatsızlığından sonra Yavuz beyle ilgili yazdığım daha önceki yazımı sizlerle paylaşıyorum
Toplantıdan sonra Yavuz beyin 21 yıl önce bizlere fikir verip danışmanlık yaparak çekmeye başladıığım Tuna dan bir tarih akar kitap ve belgeselimizi kendisine hediye ettim. 25 yıllık dost ve arkadaşlığımızı hatıraları konuştuk. Yavuz beyle 3 yıl önce Kazakistan’ın Türkistan şehrinde Ahmet Yesevi Türbesi’nde yaptığımız söyleşinin belgesel görüntülerini sizlerle paylaşıyorum.
Bu güzel ve önemli toplantıyı düzenleyen Gebze şiir Meclis’ine ve bizleri bu toplantıya davet eden araştırmacı yazar Resul Orman kardeşime teşekkür ederim.
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