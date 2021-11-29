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Yavuz Çifti, Gazilerimizin Evlerine Konuk Oldular

Yavuz Çifti, gönüle dokunmanın en güzel örneklerinden biri olan “Gönülden Gönüle” projesi kapsamında, Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için bedenlerini siper eden Kahraman Gazilerimizin evlerine misafir oldular.

Yavuz Çifti, Gazilerimizin Evlerine Konuk Oldular

29 Kasım 2021 Pazartesi 11:03

Her biri Kartepe ilçemizin farklı mahallelerinde ikamet eden Gazilerimiz; Birol Yılmaz, Nazmi Arslan, Yusuf Karakuş, Mehmet Sıddık Özekli, Hazım Bayraktar, Yılmaz Kuday, Ali Işık, Abdullah Alyörük, Ahmet Akgün, Erol Demir, İrfan Bayhan ve Yaşar Hızlı’nın evlerine misafir oldular. Gülen ve mutlu gözlerle karşılanan Yavuz Çifti, her biriyle yakından ilgilenerek, hal hatırlarını sordular.  

Gazilerimizin hayır dualarını alan Yavuz Çifti: “Sizleri seviyoruz. Vücutlarında onur abidesi olarak yaralarını taşıyan kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı sunmak, devletimizin hizmetini ulaştırmak bizim en önemli vazifemizdir.” diyerek, sağlıklı bir ömür temennisinde bulundular.

Hatırlanmanın mutluluğu ile duygularını dile getiren gazilerimiz: “Hatırlanmak çok güzel. Evimize kadar gelerek ziyarette bulundunuz. Unutulmadığımızı bize hissettirdiniz. Sizlerin ziyaretiyle çok mutlu olduk.  Allah devletimize zeval vermesin, sizlere kolaylıklar versin inşallah.” diyerek, yine bekleriz temennileriyle Yavuz Çiftini uğurladılar. 

Ziyaretleri sırasında yolda rastladığı vatandaşların da hal ve hatırlarını soran, Temizlik, Maske, Mesafe ve Aşı konularında hatırlatmalarda bulunan Yavuz Çifti; çocuklarla da yakından ilgilenip, kitap ve oyuncak vererek onları sevindirdiler.

Vali Seddar Yavuz’un daha önce görev yaptığı yerlerde de başarı ile uyguladığı projelerinden biri olan  “Gönülden Gönüle” projesi kapsamında  toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik olarak başlatılan; Şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüzler ile ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın gönüllerini almak, devletimizin şefkatli yüzünü ve sıcak elini hissettirmek, insanlarımızın gönlüne girmek, toplumsal duyarlılık oluşturmak, ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin kısa sürede çözülerek toplumun refah seviyesini arttırmak, devlet ve halk arasındaki bağı güçlendirmek, sorunları yerinde incelemek ve kalıcı çözümler üretmek, maddi ve manevi sıkıntılarını gidermek, toplumsal değerlerin varlığını hissettirmek amacıyla Yavuz çiftinin Kartepe ilçemizdeki 12 aileye daha yaptıkları ziyaretlerle beraber, Sayın Valimiz ve Eşi bu güne kadar ilimizde 972 aileyi evlerinde ziyaret ederek gönül köprüleri kurmaya devam ettiler.



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