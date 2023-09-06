YAYLALARIN CANLI ŞAHİTLERİ İLE BELGESEL TADINDA CANLI MAKALE





Yayla deyince duygulanır aklıma o ünlü türkü gelir. Kendi kendime o türkünün sözlerini mırıldanırken çocukluk yıllarımın o güzel yayla obaları gelir. " Yayla deyince duygulanır aklıma o ünlü türkü gelir. Kendi kendime o türkünün sözlerini mırıldanırken çocukluk yıllarımın o güzel yayla obaları gelir. "

Şu karşı yaylada göç katar katar" türküsü gönül telimi titretir.

Bugünkü canlı makaleme o türkü ile başlamak istiyorum:

Doğu Karadeniz bölgesindeki yaylalarda belgesel çekimlerim sürüyor.

ESPİYE KARAVOVACIK YAYLASININ 90 YILLIK CANLI ŞAHİDİ HASAN DANACI AN İTİBARİ İLE

CANLI YAYIINDA BELGESEL TADINDA CANLI SÖYLEŞİ YAPIYORUZ:



CANLI YAYINI İZLEYEBİLİRSİNİZ



TARİHİ KARAOVACIK CAMİSİNİN YIKILMASINI ÖNLEYEN VALİ

Yüzlerce yıl tarihi geçmişi olan Oğuz Türklerinin Çepni boyları tarafından vatan haline getirilen Giresun yayları içinde karaovacık yaylası çok önemli.







Yaylanın Kürtün beyi Karamustafazade tarafından vakıf olarak yapılan tarihi cami yıkılıp yerine yeni cami yapılmak istenir. Dönemin Giresun valisi Ali Haydar Bey tarihi caminin yakılmasını durdurup yeni caminin biraz ileriye yapılmasını sağlar tarihi KARAOVACIK camisinin yakılmasını önleyen merhum Giresun valisi Ali Haydar beyi rahmetle anıyoruz.

TARİHİ 800 YILLIK KARAOVACIK CAMİSİNİN İÇİNDE BELGESEL ÇEKTİK

YAYLA DAĞLARINDA AKŞAM

YAYLA DAĞLARINDA AKŞAM HÜZNÜ İLE ÇOCUKLUK HATIRALARIMI

CANLI YAYINDA YENİDEN YAŞADIM

YÜZLERCE YILLIK TARİHİ OBALARDAKİ CAMİLERDE OKUNAN AKŞAM EZANI GÖNÜLLERİ COŞTURUYOR



YAYLA DAĞLARINDA AKŞAM VAKTİ HÜZNÜ İLE BİR BAŞKA DUYGUSAL ANLAR YAŞANIR



Müzeyyen Senar'ın 1978'de söylediği

"Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine"

türküsü ile sizleri yayla dağlarında akşam hüznü ile baş başa bırakıyorum.



ANAMLA YAYLADA YAŞADIĞIM SON YAYLACILIK

Türkistan’dan Anadolu’ya Yayla Kültürü.ve Anamla yaylada geçen güzel günler

Yayla deyince gönlüm bir hoş olur, duygusallaşır... Geçtiğimiz hafta ebediyete intikal eden Emine Annemi, Rahmetli Mustafa babam ve Fadime halamla Yaylalarda Geçirdiğim o çocukluk günleri hatırıma gelir. İlk kez yaylaya 59 yıl önce daha 6 aylık bir çocukken çıkmışım. Rahmetli anam, "Oğlum ben seni emzirip sevdikten sonra Safiye ablanın sırtına sarıp yaylaya Fadime halanın yanına gönderdim. Sen gittikten sonra da tarlaya gidip Mısır otu yonmaya başladım. Sen gittin diye üzülüp ağladım yemek yemedim" derdi.



Anamla daha sonra yaylalarda yaşadım. 13 yaşına kadar yaylaya gider anamın yemeklerini yer, yaylada güzel vakit geçirirdim. Anam, halam ve babamla yaylada geçen o güzel günler çocukluk yılları

13 yaşından sonra köyden ayrılıp yatılı okumak üzere anaya veda edip Halam ve Babamla Espiyeye gitmek üzere hazırlanıp katıra yatak yorgan ve yastığımı yükleyip bir kaç parça elbisemi alıp anama yine beni yaylaya gönderdiği mektep yanından veda etmiştim. O güzel günler çok gerilerde kaldı

Yayla kültürü beni duygulandırır. Dünyanın dört bir tarafında belgesel çekerken yaylaları ihmal etmem, belgesellerini çekmeye çalışırım.

Bizim yaylalar Anadolu yaylaları bir başka güzeldir. Her yıl bir günlüğüne de olsa yaylalara çıkar çocukluk yıllarımı yaşarım.

YAYLA HATIRALARIM

KARAOVACIK YAYLASINDA BABAM, AMCALARIM, HALAM VE ANNEMLE YAYLA HATIRALARIMI YENİDEN YAŞIYOR, YAYLALARIN CANLI ŞAHİTLERİ İLE BELGESEL TADINDA SÖYLEŞİLER YAPIYORUZ.



YAYLANIN TADI ANA İLE OLUR

Yaylaların tadı ana ile olurmuş. Yaylanın buz gibi soğuk sularından içip insana hayat veren, ömre ömür katan çiçek kokulu havasını ciğerlerime doldurmuş, yaylayı çok sevmiş, her biri birer abide gibi duran muhteşem yayla dağlarının güzelliği ile ufkumu ve vizyonumu geliştirmiştim. Her yıl bir günde olsa yaylaya çıkar, soğuk suyundan içer, geçmişlerimizin ruhu için Fatiha okur, çocukluk yıllarımı yeniden yaşarım.

YAYLALARIMIZIN KIYMETİNİ BİLELİM ÇOCUKLARIMIZA YAYLALARI TANITIP SEVDİRELİM

Giresun Espiye Soğukpınar Beldesi Osmanlı döneminde Nahiye merkezi Olan Soğukpınar beldesinin tarih, kültür ve turizm değerlerini tanıtmak için sosyal sorumluluk projesi kapsamında tarihi yaylalar ve yayla kültürü tanıtmayı görev kabul ediyorum.

Gazeteci ve belgeselci olarak ilk kez 1998 yılında Espiye Karaovacık yaylasında Otçu Göçü Yayla şenliği düzenlenmesine katkım olmuş ve belgesel çekerek ulusal ve bölgesel TV kanallarında yayınlanan belgesellerimiz ile tanıtmıştık.







Bu belgesellerden biri Kocaeli TV'de yayınlanmış büyük ilgi görmüştü. Bugünkü makalemi Kocaeli TVde yayınlanan belgeselden kısa bir bölüm ile noktalamak istiyorum.

SOĞUKPINAR BELDESİ TARİHİ

BELGESEL TADINDA YAYLALARDAN CANLI YAYIN İLE DEVRİ ALEM

BELGESEL TADINDA GİRESUN YAYLALARINDAN CANLI YAYIN İLE DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI ÇEKMEYE DEVAM EDİYORUZ.

3 EYLÜL 2023 GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ DİKMEN KÖYÜ KARAOVACIK YALAKOBA YAYLASINDAN

ve

CANLI YAYINDA



DEVLET HAYVANCILIĞI DESTEKLEMELİ

TGRT belgesel TV'de her günün yayınlanan İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi

kültür hizmeti olarak çektiğimiz devri alem belgesel tv programı

Giresun yaylalarından an itibari ile canlı yayında:

Canlı yayında Giresun Espiye Soğukpınar beldesi Derviş oğullarından Ahmet Olgun Kılıç canlı yayında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve yetkililerden beklentilerini anlatıyor.