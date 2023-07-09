Yazlık Kadırga Şenliği 21 Temmuz'da başlıyor

Gölcük Belediyesi Geleneksel Yazlık Kadırga Şenlikleri, 21-23 Temmuz tarihleri arasında Karadeniz müziğinin yıldız isimleri ile bu yıl da eğlencenin merkezi olacak.

Gölcük Belediyesi Geleneksel Kadırga Yayla Şenlikleri bu yıl da Karadeniz Müziğinin yıldız isimlerine ev sahipliği yapacak. 21-23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek şenliklerde adeta müzik şöleni yaşanacak. Zeynep Başkan, Sinan Yılmaz, Mehmet Tak ve Hızır Dinçer’in de aralarında olduğu 20 sanatçının sahne alacağı şenliklerin her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Gölcük Belediyesi’nin organize ettiği Kadırga Şenlikleri, horon ve müzikle ziyaretçilerini coşturacak.

Kadırga Şenlikleri’nde 21 Temmuz Cuma günü Zeynep Başkan, Cemil Sandıkçı, Laz Esat, Bahattin Kılıç, Onur Özkan, Yücel Aktaş, 22 Temmuz Cumartesi günü Sinan Yılmaz, Fatih Şerit, Ali Öztürk, Mehmet Durak, Ergüven Kılıç, Ahmet Bayraktar, 23 Temmuz Pazar günü ise Mehmet Tak, Hızır Dinçer, Engin Çeb, İsmail-Ercan Pustu, Ali Otan, Selim Kasapoğlu, Batuhan İkiz ve Gökhan Kaya sahne alacak.

Kadırga'nın bu yıl da Karadeniz coşkusuna ev sahipliği yapacağını belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm vatandaşları şenliğe davet etti.