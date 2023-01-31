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Yemekten sonra uyuya kalıyorsanız dikkat

Yemekten sonra halsizlik, yorgunluk ve uyku gibi şikayetler yaşayanlara uyarılarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Çalışkan, bunun nedenlerinden birinin insülin direncinin yüksek olmasından kaynaklandığını açıkladı.

Yemekten sonra uyuya kalıyorsanız dikkat

31 Ocak 2023 Salı 21:01

  İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Çalışkan, yemekten sonra halsizlik, yorgunluk ve uyku gibi şikayetler yaşayanlara uyarılarda bulundu. Yemekten sonra gelen uykunun en sık nedenlerinden birinin insülin direncinin yüksek olmasından kaynaklandığını ifade eden Çalışkan, “Pankreasın salgıladığı insülinin tam olarak kullanılamamasına, insülin direnci denir. Özellikle hareketsiz yaşayan, fazla kilosu olan ve sağlıksız beslenen kişilerde görülen bir rahatsızlıktır. İnsülin direnci, yemekten sonra uyku ve halsizlik belirtileriyle kendini gösterir. İnsülin direnciniz olup olmadığını öğrenmek için, dahiliye uzmanına test yaptırabilirsiniz. Kansızlık, tiroid bezlerinin az çalışması, uyku apnesi, çölyak hastalığı ve gıda alerjisi, yemekten sonra uyku ve halsizlik hissi veren sağlık sorunlarının başında yer alır. Bu hastalıklardan birinin siz de olabileceğini düşünüyorsanız, bir uzmana danışarak doğru tedavi yöntemleriyle uyku sorunundan kurtulabilirsiniz” dedi. 
  Filiz Çalışkan, diyabetin yemekten sonra uyuklama, halsizlik gibi belirtiler verebileceğini hatırlatarak, “Diyabet hastası olan biri yemek yedikten sonra kendini sürekli yorgun hissediyorsa, bu hipoglisemi veya hiperglisemi belirtisi olabilir. Yemek saatlerinin çok düzensiz olması, kan şekerinin dalgalanmasına yani dengesizliğine yol açabilir. Kan şekeri dengesizliği de yemek sonrası halsizlik şikayetine dönüşebilir” şeklinde konuştu.  
  Şikayetlerin sık sık tekrarlanması veya hiç geçmemesi durumunda en kısa sürede doktora başvurulması gerektiğini söyleyen Çalışkan, “Yemek sonrası halsizlik ve uyku için, ilk olarak dahiliye doktoruna başvurmalı, insülin direnci, D vitamini, B12 vitamini ve kan testi yaptırmalısınız. Bu testler neticesinde doktorunuz sizin için en doğru tedaviyi uygulayacaktır. Mutlaka uyku düzeniniz olsun. Erken yatıp erken kalkmayı alışkanlık edinin. Her gün en az 1 saat tempolu yürüyüşe çıkın. Özellikle kendinizi halsiz hissettiğinizde, hafif tempolu yürüyüşler yaparak uykunuzu açabilirsiniz. Güne kahvaltı ile başlayın. Kahvaltıyı sakın atlamayın. Günde 2 litre su içmeye özen gösterin. Ağır ve yağlı yemekler tüketmeyin. Alkolden uzak durun. Tek seferde çok fazla yemek yerine, küçük porsiyonları tercih edin” şeklinde konuştu. 


İHA
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