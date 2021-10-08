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“Yeni Döneme Güçlü Bir Besmele”

“AGD İlçe Başkanları Toplantısı İcra Edildi”

'Yeni Döneme Güçlü Bir Besmele”

08 Ekim 2021 Cuma 11:45

Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şubesi geçtiğimiz akşam İzmit Maide Restoran’da İlçe Başkanları ile bir toplantı icra etti. “47. Döneme Güçlü Bir Besmele” başlığı ile icra edilen toplantıya Anadolu Gençlik Derneğinin 12 ilçe başkanı, İl Başkan Yardımcıları ve Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı katıldı. Yenilen yemeğin akabinde programın takdimini Derneğin Kocaeli Şubesinde teşkilatlanmadan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Duysal yaptı.

“Oğuzhan Asiltürk Anıldı”

Toplantının başında geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman ve Millî Görüş Hareketinin önemli isimlerinden olan Oğuzhan Asiltürk anıldı. Asiltürk’ün ruhuna dualar edildi. Aynı zamanda Asiltürk hakkında derneğin genel merkezi tarafından hazırlanan sinevizyon da katılımcılara izlettirildi.

Halıcı: “Yeni Dönem İçin Kolları Sıvadık.”

Sinevizyonun akabinde sözü alan Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı, okulların açılmasıyla yeni dönem için kolları sıvadıklarını ve 12 ilçe temsilciliği ile birlikte yoğun bir tempo ile çalıştıklarını ifade etti. Her ilçede, her mahallede ortaokullardan üniversitelere kadar gençlerin tamamına hitap edecek ve onları içine alacak şekilde faaliyet yürüttüklerinin altını çizdi. “Geçen zaman Anadolu Gençlik Derneğinin gösterdiği gayretin önemini de gözler önüne sermiştir.” diyen Halıcı, İlçe Başkanları ile görüş alışverişinde bulundu. Toplantı ilçe temsilciliklerinin rapor müzakerelerinden sonra nihayete erdi.



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