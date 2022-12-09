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Yeniad Kocaeli’den Olağan Kongreye Davet

Yeni Bir Dünya İş Adamları Derneği Kocaeli Şube Başkanı Okan Avşar 10 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 17.00’da Luxor Garden Hotel’de gerçekleştirecekleri 1. Olağan Kongreye tüm üyeleri ve Kocaeli’leri davet etti.

Yeniad Kocaeli'den Olağan Kongreye Davet

09 Aralık 2022 Cuma 20:52




Avşar ‘Bundan tam 1 yıl önce Kocaeli Şubesi olarak faaliyete geçirdiğimiz derneğimizin yarın 1. Olağan Kongresini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Alın teri azim ve bereket şiarıyla çıktığımız bu kutlu yolda, tüm yönetimizi, tüm üyelerimizi ve değerli Kocaeli’leri  gerçekleştireceğimiz 1. Olağan Kongremizde görmek bizlere onur verecektir.’ Dedi.

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