Yenikent'e Cemevi inşa ediliyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, bölgeye giderek son durumu yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül ve teknik birim yetkililerin de yer aldığı ziyarette, inşa çalışmalarındaki son durum değerlendirildi.





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Yenikent Mahallesi’nde inşa edilen Cemevi projesi bodrum, zemin ve 3 normal kattan oluşuyor. Bölgede incelemelerde bulunan Başkan Aygün, yaptığı değerlendirmede, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemize inşa ettiğimiz Yenikent Cemevi'nde devam eden çalışmalardaki son durumu yerinde inceledik. Yenikent Cemevi'nin tüm canlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.





İHA