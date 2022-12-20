Yenimahalle ASM’nin kaba inşaatı tamamlandı

Çayırova Belediyesi tarafından yapılan Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi, Spor Salonu ve Muhtarlık hizmet binasının kaba inşaatı tamamlandı.





Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin kentin ihtiyacını yönelik hayata geçirdiği projeler tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Çiftçi’nin Yenimahalle sakinlerinin talebi üzerine bir süre önce startını verdiği Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi, Spor Salonu ve Muhtarlık Hizmet Binasının kaba inşaatı tamamlandı. İnce işçiliği hızla devam eden proje en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacak.



YENİ PARK YAPILIYOR

Projenin hemen yanında yeni bir park inşa ediliyor. Toplam 480 m² alandan oluşacak parkta 130 m² çocuk oyun, 40m² fitness alanı, 85 m² sert zemin ve 225 m² yeşil alan yer alacak. Mahalle sakinlerinin nefes alacağı ve çocukların oyun oynayacağı parkta çalışmalar aralıksız devam ediyor.