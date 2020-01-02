Yerli otonom Doris görücüye çıkıyor!

Gebze Teknik Üniversitesi’nde yüksem lisans yaparken otonom araç teknolojilerini araştıran ve bu alanda bir çok çalışmaya imza atan genç mühendis Mustafa Erol’un imal ettiği, denizlerdeki katı, sıvı atıkları toplayan, deniz yüzey temizliği yapan otonom deniz aracı robot Doris, lansmana çıkıyor.

Mustafa Erol

’ün kurmuş olduğu IWRobotix firmasında tasarlanan, ekipmanları hazırlanan, Yalova’da özel bir tersanede gövdesi yapılan, Gebze’de de yazılım ve donanımı tamamlanan Robot

Doris

’in test çalışmaları da sona erdi. Doris’in, 10 Ocak 2020 tarihinde Yalova Altınova’dan Üsküdar sahiline kadar olan yolculuğuna TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal’In yanı sıra üst düzey bürokratlar ve Birleşmiş Milletler’den yetkililerin de katılmaları bekleniyor.

ATIKLARI OTONOM OLARAK BELİRLİYOR

Robot Doris, Yalova’dan Üsküdar’A otonom modda 81 mil hareket edecek ve kendi alanında dünya rekoru kıracak. 10 Ocak Cuma günü saat 11.00-15.00 saatleri arasında Üsküdar sahilinde tanıtımı yapılacak olan Doris, deniz yüzeyindeki atıkları otonom olarak tanıyıp, topladığı atık verilerini internet ortamına gönderip raporlayabiliyor.