Yeşilay Haftasında Şehitler İçin Fidan Dikildi

Dilovası Kaymakamlığının ev sahipliğin de Yeşilay Haftasında şehitler için fidan dikildi.

Kuvayi milliye komutanı Yahya kaptanın anıt mezatında gençlerinde katılımı ile Dilovası protokolü Şehitler için Fatiha okudu

2021 İstiklal marşı yılı ve Yeşilay haftası dolayısı ile Tavşancıl da çok güzel ve anlamlı bir etkinliğe katkı sunup destek olduk

Tavşancıl Marshall Anadolu ve Meslek Lisesi konferans salonun da düzenlenen toplantıda

Sunumu okul Müdürü Durdane Yıldız şiir tadında dilovasının tarih ve kültür mirasını tanıttı

Dilovası kaymakamı Mustafa Asım Aykan Dilovası bölgesi ve tavşancılın kurtuluş savaşın da çok önemli konuma sahip olduğunu söyledi

Dilovası belediye başkanı Hamza şair Dilovasını her yönü ile tanıtmaya çalıştıklarını söyledi

Dilovasının tarih ve kültür mirası ile ilgili bende bir konuşma yaparak Dilovasının 2650 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olduğunu açıkladım .

Etkinlikte istiklal marşı ve Mehmet Akif’in gençlere rol model hayatı ile kurtuluş savaşın da Dilovası adı ile hazırladığımız belgesel sinevizyon gösterimi yaptık.

Kocaeli ve Dilovası tarihi fotoğrafları sergimiz büyük ilgi gördü sergide yer alan fotoğraf ve Kocaeli basın tarihi ile ilgili gazete Arşivi halkın da yetkililere Bilgi verdik

Yahya Kaptan Anıt Mezarında Fidan Dikildi