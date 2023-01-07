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Yetenekler Şah Engeller Mat Satranç Turnuvası

Kocaeli'de 3 ay boyunca satranç eğitimi alan 93 görme engelli bireyden 34'ü katıldığı Yetenekler Şah Engeller Mat Satranç Turnuvasında kıyasıya mücadele etti. Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Yetenekler Şah Engeller Mat Satranç Turnuvası

07 Ocak 2023 Cumartesi 15:32

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Yetenekler Şah Engeller Mat Satranç Turnuvası’ ile yaklaşık 3 ay boyunca 93 görme engelli bireye eğitim verdi. Eğitimler sonunda taşları tanıma, doğru hamle yapma gibi konularda yeterlilik kazanan 34 görme engelli birey turnuvaya katıldı. Görme engellilere özgü satranç takımları ile oynanan karşılaşma Gölcük Belediyesi Sanat Galerisinde gerçekleşti. Çekişmeli oyunlara sahne olan turnuvada Salih Adar 1., Sedat Gündüz 2., Erhan Özyapı 3. ve Selahattin Ataş 4. oldu.  
 Projede Görme Engelliler Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından görevlendirilen hakemler turnuvayı yönetti. 6 saat süren müsabakalar 5 tur olarak gerçekleştirildi. Müsabaka sonunda en yüksek puanı alan 4 yarışmacıya tablet, telefon, ses kayıt cihazı ve akıllı saat hediye edildi. 
 Kocaeli’de ikamet eden 7 yaş ve üzeri görme engelli bireylere yönelik gerçekleşen temel seviye satranç eğitiminde amaç görme engelli bireylerin problem çözme becerilerini geliştirme, hızlı ve etkin karar verebilme, sağlıklı sosyalleşme alanları oluşturmayı sağlamaktı. Yetenekler Şah Engeller Mat Satranç projesinin sona ermesi ile görme engelli satranç eğitimleri 'Ben de Varım' spor projesi çerçevesinde gerçekleştirilecek. Yeni kayıt ve başvuru 153 Çağrı Merkezi aracılığı ile alınacak. 
                                  
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Yetenekler ŞahEngeller Mat
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