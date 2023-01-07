Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Yetenekler Şah Engeller Mat Satranç Turnuvası’ ile yaklaşık 3 ay boyunca 93 görme engelli bireye eğitim verdi. Eğitimler sonunda taşları tanıma, doğru hamle yapma gibi konularda yeterlilik kazanan 34 görme engelli birey turnuvaya katıldı. Görme engellilere özgü satranç takımları ile oynanan karşılaşma Gölcük Belediyesi Sanat Galerisinde gerçekleşti. Çekişmeli oyunlara sahne olan turnuvada Salih Adar 1., Sedat Gündüz 2., Erhan Özyapı 3. ve Selahattin Ataş 4. oldu.

Projede Görme Engelliler Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından görevlendirilen hakemler turnuvayı yönetti. 6 saat süren müsabakalar 5 tur olarak gerçekleştirildi. Müsabaka sonunda en yüksek puanı alan 4 yarışmacıya tablet, telefon, ses kayıt cihazı ve akıllı saat hediye edildi.