Yıldırım Akbulut ve Gebze’nin 35 Yıllık İl Olma Mücadelesi

Siyasi tarihimizin çok önemli isimlerinden dürüst, çalışkan, alçak gönüllü, vefalı ve tam bir Anadolu insanı olan Yıldırım Akbulut’un vefat haberi, beni 35 yıllık geçmişi olan Gebze’nin il olma mücadelesine götürdü.

Merhum Başbakan Yıldırım Akbulut’un Başbakan ve Meclis Başkanı olduğu dönemde Gebze’nin il olması ile ilgili yapılan çalışmalar ve il olma komitesine Yıldırım Akbulut’un gösterdiği ilgi ve bizleri samimi olarak dinlemesini dün gibi hatırlıyorum…

Gebze’nin il olması ile ilgili Gebzeli milletvekillerinden, belediye başkanlarına, siyasi parti ilçe başkanlarından, STK’larına ve gazetecilerinden dernek başkanlarına çok büyük mücadele verildi.

Deprem şehidi merhum Milletvekili Alaettin Kurt ile Gebze’nin efsane belediye başkanı 28 Şubat darbesi mağduru merhum belediye başkanı Ahmet Penbegüllü’nün önü, Gebze’nin il olmasını istemeyen İzmit lobisi ve İzmitli siyaset baronları tarafından kesildi.

Gebze’nin il olması ile ilgili yapılan çalışmalar hep engellendi. Buradan açıkça yazmak istiyorum, bir dönem AK Parti siyasetinde etkin ve Kocaeli siyasetini belirleyen AK Parti’nin kurucu il başkanı ve Sanayi Bakanlığı da yapan Nihat Ergün, Gebze’nin il olmasına karşı çıkmakla kalmadı, bugün tartışma konusu olan ve çok büyük sorunlara ve köy hayatının bitirilmesine neden olan, tarım ve hayvancılığı bitiren Büyükşehir Belediye Yasasını çıkardı. Nihat Ergün, Gebze gibi il olması gereken birçok ilçeye çok büyük kötülük yaptı ve il olmak için aday ilçelerin maalesef önünü kesti.

Nihat Ergün’ün etkin ve yetkin olduğu Büyükşehir Yasası ve köylere yapılan haksızlığın giderilmesi için Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın, iki yıl önce toplanan tarım şurasında köylerin yeniden düzenlenmesi için talimat verdiğini biliyoruz.

Gebze’nin 35 Yıllık İl Olma İsteği

Gebze 35 yıldır il olmak istiyor. İl olmak için çok önemli çalışmalar yapıldı. Bugün bu konuda sadece Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler çalışıyor ve mücadele veriyor. Buradan Gebze Ticaret Odası Başkanı değerli arkadaşım Nail Çiler’e teşekkür ediyorum.

46 yıldır gazeteci ve belgeselci olarak Türkiye ve dünyayı geziyorum. Kocaeli ve Gebze bölgesinde yaşamanın mutluluk ve huzurunu yaşıyorum. Sadece Gebze değil Kocaeli’nin genelini düşünüyorum. Vakit geçirmeden Kocaeli, Karadeniz sahiline açılmalı. Kandıra’ya 30 km uzakta Kefken Kocaeli Karadeniz ilçesi kurulmalı ve Kocaeli Karadeniz’e açılmalı

Gebze bölgesi Tuzla ilçesi ile Karadeniz sahilindeki Ağ ilçe yapılarak Gebze’ye bağlanmalı.

Dünya markası olan Hereke İpek Halılarına adını veren Körfez’in ilçe olmasından sonra, mahalle yapılan Hereke ilçe yapılarak bölgemizdeki ilçelerle birlikte Gebze iline bağlanmalı. Ve vakit geçirilmeden Gebze ili kurulmalı…

Gebze Ticaret Odası, vakit geçirmeden ‘Gebze neden il olmalı?’ adı ile bir çalışma başlatmalı. Panel, sempozyumlar düzenlemeli…

‘Gebze’nin il olmasının Kocaeli ve Türkiye’ye katkısı’ başlıklı akademik raporlar hazırlanmalı. Gebze ilinin sadece Kocaeli’ye değil İstanbul’a da büyük katkısı olacak. Gebze’nin il olması için platform ve komisyon kurularak çalışmalar başlatılmalı.

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Yıldırım Akbulut ile Gazetecilik Anılarım ve Gebze’nin il olma mücadelesi…

Anavatan Partisi’nin önemli isimlerinden Başbakan ve Meclis Başkanlığı yapan merhum Yıldırım Akbulut, ebediyete uğurlandı.

Bizim gibi yaşları 60’ı geçen gazetecilerin, Anavatan Partisi, Turgut Özal ve Yıldırım Akbulut ile ilgili birçok anıları vardır.

Merhum Yıldırım Akbulut ile en önemli hatıram, Gebze’nin il olması ile ilgili büyük mücadele verdiğimiz, genç gazetecilik yıllarımız. Gebze il olmalıdır manşeti ile Gebze Gazetemizi Yıldırım Akbulut’un eline verip, Gebze’ye il sözü aldığımız anı fotoğrafla ebedileştirmiştik.

Merhum Yıldırım Akbulut mütevazi, dürüst bir devlet adamı. Deyim yerinde ise adam gibi adamdı. Bir kısım medyanın, onu hal müdürü olarak küçümsemeye çalışmasına gülüp geçmiş, muhatap bile almamıştı.

Yıldırım Akbulut Kimdir

Yıldırım Akbulut, avukat, siyasetçi ve 20. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. Başbakanlık ve Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevini 1989–1991 yılları arasında sürdüren Akbulut, 1987–1989 ve 1999–2000 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Doğum tarihi: 15 Kasım 1935, Erzincan

Ölüm tarihi ve yeri: 14 Nisan 2021, Ankara

Evet merhum başbakanlardan Yıldırım Akbulut’un vefatı, bizi geçmiş yıllara ve Gebze’nin il olma mücadelesi tarihine götürdü.

Her yönü ile örnek bir devlet adamı ve siyasi tarihimizin çok önemli bir ismi Yıldırım Akbulut’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Merhum Başbakan Akbulut, anılarını yazarak Özal döneminin siyasi tarihine ışık tutmuştur. Merakla Yıldırım Akbulut’un anılarının yazıldığı kitabı bekliyorum.

Siz değerli okurlarıma tavsiyem anılarınızı yazın…

Anı ve hatıra kitapları em önemli tarihi belgedir…



