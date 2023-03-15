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YILLAR ÖNCE DİKTİĞİMİZ FİDANLAR AĞAÇ OLMUŞ MEYVE VERİYOR

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın Giresun'dan çekmiş olduğu görüntüler.

YILLAR ÖNCE DİKTİĞİMİZ FİDANLAR AĞAÇ OLMUŞ MEYVE VERİYOR

15 Mart 2023 Çarşamba 11:43

İlk diktiğim meyve fidanım daha küçük yaşlarımda kiraz olmuştu çünkü kiraz benim için çok anlam ifade ediyordu. İlk okulda Kirazın tüm dünyaya Giresun’dan yayıldığını. Giresun’un adının kirazdan geldiğini öğrenmiştim
Giresun Espiye ilçesi Dikmen köyü Karakışla mahallesi Piri yeri ardındaki 300 yıllık kiraz ağacı dibine oturup ağacın dallarını seyir ederken yem yeşil otlar içinde Mısır tarlasında uyurdum.
Rahmetli büyük dedem Hasan kandazoğlu'nun tam yeri çeşme yanında kurduğu Vakıf meyve bahçesi ve Taflanlık da Asırlık vişne ağacına çok zor çıkarak kiraz yerken birinci dünya harbinde şehit olan İbrahim dedemi düşünür Fadime halamdan onun hikayelerini dinler vakıfların önemini öğrenirdim.
O günler çok gerilerde kaldı artık her şey mazi oldu
Rahmetli babam ve anamın vasiyeti olan oğlum her yıl ata memleketine gel bahçelere bak mezarlığı ziyaret et ocağı yak bacayı tüttür Vasiyeti kulaklarımda çınlıyor.
Ramazan öncesi sılayı rahim vasiyetini tutmak ve deprem şehitleri başta olmak üzere geçmiş atalarımız için fidan dikmek üzere ata memleketim Giresun’da ziyaret yapıyor fidanlar dikiyorum.
ŞEHİT İBRAHİM DEDEMİN CAMİSİ
Birinci dünya harbinde şehit olan dedem İbrahim’in adına 2001 yılın da temelini attığıımız Dikmen köyü Gıran mahallesindeki caminin kapısına diktiğim kiraz fidanı çoktan ağaç olmuş meyve veriyor.
12 ile 15 Mart 2023 tarihlerinde Giresun’da bana yol arkadaşlığı yapan İsmail Bay ile yıllar önce cami bahçesine diktiğim Klraz ağacı ile hatıra fotoğrafı çekip köyde dede baba evini şenlendiren kardeşim Haydar ile ata dede mezarlarında Fatiha okuduk
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