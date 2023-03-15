YILLAR ÖNCE DİKTİĞİMİZ FİDANLAR AĞAÇ OLMUŞ MEYVE VERİYOR

İlk diktiğim meyve fidanım daha küçük yaşlarımda kiraz olmuştu çünkü kiraz benim için çok anlam ifade ediyordu. İlk okulda Kirazın tüm dünyaya Giresun’dan yayıldığını. Giresun’un adının kirazdan geldiğini öğrenmiştim

Giresun Espiye ilçesi Dikmen köyü Karakışla mahallesi Piri yeri ardındaki 300 yıllık kiraz ağacı dibine oturup ağacın dallarını seyir ederken yem yeşil otlar içinde Mısır tarlasında uyurdum.

Rahmetli büyük dedem Hasan kandazoğlu'nun tam yeri çeşme yanında kurduğu Vakıf meyve bahçesi ve Taflanlık da Asırlık vişne ağacına çok zor çıkarak kiraz yerken birinci dünya harbinde şehit olan İbrahim dedemi düşünür Fadime halamdan onun hikayelerini dinler vakıfların önemini öğrenirdim.

O günler çok gerilerde kaldı artık her şey mazi oldu

Rahmetli babam ve anamın vasiyeti olan oğlum her yıl ata memleketine gel bahçelere bak mezarlığı ziyaret et ocağı yak bacayı tüttür Vasiyeti kulaklarımda çınlıyor.