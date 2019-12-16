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Yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

Kocaeli'de etkili olan sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

16 Aralık 2019 Pazartesi 12:01

Kocaeli Liman Başkanlığından alınan bilgiye göre, bölgede sabah saatlerinde sisin etkisini artırması sonucu görüş mesafesi azaldı.

İzmit Körfezi'nde etkili olan sis nedeniyle Hereke - Karamürsel dışında İzmit, Gölcük, Değirmendere, Derince, Körfez (Tütünçiftlik) arasında karşılıklı yapılan vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Hava koşullarının düzelmesinin ardından seferler normal seyrinde yapılacak.

Gebze Eskihisar - Yalova Topçular arasında hizmet veren arabalı vapur seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.

Sis, şehir içi araç trafiğinde de aksamalara neden oldu.



AA
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