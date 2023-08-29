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Yol bakım timi asfaltlamada dur durak bilmiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, hava sıcaklıklarının asfalt serimi için en uygun vakit olduğu yaz aylarında asfaltlama çalışmalarına hız verdi.

Yol bakım timi asfaltlamada dur durak bilmiyor

29 Ağustos 2023 Salı 14:16

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı yol bakım timi, hava sıcaklıklarının asfalt serimi için en uygun vakit olduğu yaz aylarında asfaltlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kent genelinde ana arterler, cadde ve bulvarların yanı sıra köy yollarında da bakım, onarım ve üstyapı çalışmaları yapan yol bakım timi, gerek muhtarlar gerekse vatandaşlardan gelen taleplere de hızlı şekilde cevap veriyor. Yollar ve kaldırımlarda meydana gelen deformasyonlar, bakım ve onarımdan geçirilerek ulaşım konforu sağlanıyor. Kocaeli’nin ihtiyaç duyulan her noktasında yaptığı çalışmalarla yollar ve kaldırımlardaki bozulmaları gideren yol bakım timi, araç trafiğinin yoğun olduğu lokasyonlarda ise trafiği aksatmamak için gece geç saatlerde asfaltlama çalışması yapıyor.





İHA
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