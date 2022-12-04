Yol Bakım Timiyle kaldırımlar daha güvenli

KALDIRIM VE PARKE ONARIMLARI
Yollarda ve kaldırımlarda meydana gelen bozulma, çukur, deformasyonların yaya ve araçlara zarar vererek kazalara sebep olmaması için hızlı bir şekilde talep edilen noktaya ulaşan Yol Bakım Timi, Gebze Yaşar Doğu Caddesinde tretuvar kaldırım tamiri, İzmit İlçesi İnönü Caddesi, Mimar Sinan Üstgeçidi etrafı ve Uğur Mumcu Parkında parke yol tamiratları yaparak yayaların güvenli ve sağlıklı bir şekilde ulaşım yapmasına katkı sundu. Körfez Mevlana Caddesinde de bordür ve parke tamiratları yapan Yol Bakım Timi, Kartepe Köseköy demiryolu yan tarafında beton kaldırım yaptı.
VATANDAŞ TALEP EDİYOR
153 Çağrı Merkezine vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler, Büyükşehir Zabıta ve Fen İşleri ekiplerinin tespitleri sonrası müdahale eden Yol Bakım Timi, vatandaşın talep ve şikâyetlerine hızlı bir şekilde geri dönüş sağlanarak çözüm üretiliyor, talebin mevcut durumu ve ilerleyişi ile ilgili vatandaşa bilgi aktarılıyor.