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Yol Bakım Timiyle kaldırımlar daha güvenli

Büyükşehir Yol Bakım Timi, bakım, onarım ve yapım çalışmalarıyla yol üstyapısında ve kaldırımlarda meydana gelen bozulmaları gideriyor

Yol Bakım Timiyle kaldırımlar daha güvenli

04 Aralık 2022 Pazar 10:39

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Yol Bakım Timi, kent genelinde bozuk yol ve kaldırım bırakmıyor. Kocaeli genelindeki yollarla kaldırımlarda bozulma ve aşınmalara hızlı bir şekilde müdahale ederek bakım ve onarımlarını yapan Yol Bakım Timi, zamanla aşınma ve bozulmaların meydana geldiği yaya kaldırımı ve parke yollarda onarım çalışması yaparak yaya güvenliğini sağlıyor.

 

KALDIRIM VE PARKE ONARIMLARI

Yollarda ve kaldırımlarda meydana gelen bozulma, çukur, deformasyonların yaya ve araçlara zarar vererek kazalara sebep olmaması için hızlı bir şekilde talep edilen noktaya ulaşan Yol Bakım Timi, Gebze Yaşar Doğu Caddesinde tretuvar kaldırım tamiri, İzmit İlçesi İnönü Caddesi, Mimar Sinan Üstgeçidi etrafı ve Uğur Mumcu Parkında parke yol tamiratları yaparak yayaların güvenli ve sağlıklı bir şekilde ulaşım yapmasına katkı sundu. Körfez Mevlana Caddesinde de bordür ve parke tamiratları yapan Yol Bakım Timi, Kartepe Köseköy demiryolu yan tarafında beton kaldırım yaptı.

 

VATANDAŞ TALEP EDİYOR

153 Çağrı Merkezine vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler, Büyükşehir Zabıta ve Fen İşleri ekiplerinin tespitleri sonrası müdahale eden Yol Bakım Timi, vatandaşın talep ve şikâyetlerine hızlı bir şekilde geri dönüş sağlanarak çözüm üretiliyor, talebin mevcut durumu ve ilerleyişi ile ilgili vatandaşa bilgi aktarılıyor.

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