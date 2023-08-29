Yönetim Kurulu Başkanımız ASLANTAŞ’ın Bayramı Mesajı

Vatanımıza kastedenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi ve aziz milleti ile bölünmez bir bütündür. Bu topraklar üzerinde Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olacak ve ay yıldızlı al bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır. Bundan 101 yıl önce olduğu gibi bugün de aziz milletimiz; bütünlüğünü, huzurunu ve güvenliğini hedef alan bedbahtları cesaret ve kararlılıkla bertaraf etmektedir ve etmeye devam edecektir.