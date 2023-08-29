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Yönetim Kurulu Başkanımız ASLANTAŞ’ın Bayramı Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanımız Abdurrahman ASLANTAŞ’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanımız ASLANTAŞ'ın Bayramı Mesajı

29 Ağustos 2023 Salı 17:04

Tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin yeniden doğuşunu müjdeleyen ve Cumhuriyetimize hayat veren Büyük Zaferin 101. Yıldönümünü, aziz milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

 

30 Ağustos, aziz milletimizin şanlı ordumuz ile birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanıdır. Aziz Milletimiz bu destanla, milli hâkimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere büyük bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.

 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, uğrunda büyük bedeller ödeyerek kazanılan, tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk Milleti’nin hiçbir şekilde vatanın bölünmez bütünlüğünden ve bağımsızlığından ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. 

 

Vatanımıza kastedenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi ve aziz milleti ile bölünmez bir bütündür. Bu topraklar üzerinde Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olacak ve ay yıldızlı al bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır. Bundan 101 yıl önce olduğu gibi bugün de aziz milletimiz; bütünlüğünü, huzurunu ve güvenliğini hedef alan bedbahtları cesaret ve kararlılıkla bertaraf etmektedir ve etmeye devam edecektir.

 

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyor; başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum.

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