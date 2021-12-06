YOZGATLILAR 2021’İ DEĞERLENDİRDİ; 2022’Yİ PLANLADI

Kocaeli’nde hemen hemen her ilçede örgütlenmesini sağlayarak dernekleşen; daha sonra dernekleri Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu adı altında bir araya getiren Yozgatlılar; 2021 yılını değerlendirmek; 2022 yılında yapılacak etkinliklerin planlamasını yapmak amacıyla bir araya geldiler.





Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın başkanlığında bir araya gelen Yozgatlılar; birlik ve beraberlik mesajı verdiler; güç birliği oluşturmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirttiler. Federasyon Genel Başkanı Erol Akalın yapılan toplantı ile ilgili bilgi vererek, “Toplantımıza katılım sağlayan; başta Gebze-Darıca-Dilovası-Çayı ova Yozgatlılar Dernek Başkanımız Nuri Yardım ve yönetimine; Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Bey'e; Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Salih Ata ve yönetimine; Gölcük Dernek Başkanımız Hasan bey ve Yönetimine; Karamürsel Bölge Başkanımız Adem Pekyurek'e; Saraykentliler Dernek Başkanı İsa Bey'e; Kadışehri Dernek Başkanımız Doğan Bey'e; Sorgunlular Dernek Başkanımız Durak Bey'e ; ve ayrıca toplantımıza katılım sağlayan tüm hemşerilerimize teşekkür ederim.” Dedi.





