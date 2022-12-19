YOZGATLILAR FEDERESYONUNDAN MİTİNG HAVASINDA ARABAŞI ŞÖLENİ

KATILIM YOĞUNDU

Gerçekleştirilen programa, İYİ PARTİ İstanbul Milletvekili ve Grup Sözcüsü Yavuzali Ağıralioğlu, Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Tarım ve Köy işleri önceki bakanlarından Lütfullah Kayalar; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, İYİ Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Yasemin Met, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Yozgat Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Deniz, Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özcan, Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç, Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Arslan, Yozgatlılar Birlik ve Dayanışma Vakfı Başkanı Duran Turan Düz, Yozgat İl Dernekleri Federasyonu başkanı Ali Haydar Tuncer, Bozok Dernekleri Federasyonu Başkanı Hamdi Kurtoğlu, Yozgat Dernek başkanları, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Vakıf Başkanları, Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Kocaeli İl ve İlçe Siyasi Parti ilçe başkanları, Oda başkanları, 145 Sivil toplum örgütünün başkanı ve yönetimi, Kızılay Şube başkanları, daire müdürleri, 31 mahallenin muhtarı, meclis üyeleri, iş adamları, sanayiciler ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

3 BİN KİŞİ KATILDI

1500 kişilik organizasyonun düzenlendiği programa 3 bin kişinin üzerinde katılım olması nedeniyle organizasyoncular salonun dışına çadır kurmak zorunda kaldı. Çok sayıda vatandaş, programı salonun dışında izlemek mecburiyetinde kaldı. Ayrıca masalara ek sandalye yerleştirildi. Programda, katılımcılara Yozgat’ın Milli Yemeği olarak kabul edilen ‘Arabaşı Yemeği, çorbası, Gavurga kuruyemişi ve Yozgat İli Akdağmadeni’nin tescilli markası olan Salep’i ikram edildi. Arabaşı Yemeği’nin üzerine, Yozgat’ın plakası olan 66 ile Kocaeli’nin plakası olan 41 rakamları işlendi.

AKALIN, ‘ 66 RUHU 41 RUHU İLE ŞAHLANACAK’

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, birlik ve beraberlik mesajı vererek, 7 derneğin bir araya gelmesi ile kurulan Federasyonun çok önemli organizasyonlara imza attığını vurgulayarak, “Birlik ve beraberliği sağlamak; Kocaeli’nde bulunan 33 binin üzerinde Yozgatlının sesi olmak üzere bu programı düzenledik. 2019 yılında kurulan federasyonumuz, kurulduğu günden itibaren gece-gündüz demeden çalışmaktadır. Daha önce 3 bin kişilik bir Testi Kebabı şöleni gerçekleştirmiştik. Şimdi de düzenlediğimiz bu programda salon yetersiz kaldı. Gördüğünüz gibi 66 ruhu aya kalktı; 41 ile birleşerek şaha kalkacak. Biz Yozgatlılar artık temsil makamında varız, diyoruz. Yozgat’ın havası sert olabilir ama insanı da bir o kadar merttir. Biz, millet, vatan, bayrak, sevdalı memleketin evlatlarıyız. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ederim. Bu programda bizi destek veren; her türlü imkanı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ederim’ dedi.

KAYALAR, ‘YOZGAT’DAN BİR ŞEY ÇIKMAZ’

Tarım ve Köy İşleri önceki dönem bakanlarından olan ve bir süre de maliye bakanlığı yapmış bulunan Lütfullar Kayalar, ‘ Yozgat öyle bir memlekettir ki; oradan aklına gelecek her şey çıkar. Ancak, tek bir şey çıkmaz. Yozgat’tan asla vatan haini çıkmaz. Yozgat insanı, vatanına, milletine, bayrağına, inancına bağlıdır. Yozgat İnsanı; merttir, cesurdur. Yozgat insanı; vatan sevdalısı insanların buluştuğu yerdir. Yozgat’ın sert havası vardır ama mertte insanları vardır. Yozgat insanı ahd-e vefayı iyi bilir.” Diyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi, programı ise ‘Fevkalade bir program’ olarak değerlendirdi.

BÜYÜKAKIN, “ STK’LAR KÜLTÜREL ZENGİNLİKTİR’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, STK’ların önemine değindi. Kocaeli, Anadolu’nun güzel bir mozaiği olduğunu da söyleyen Başkan Büyükakın, “Ruh ve medeniyet olarak biz büyük bir devletiz. Unutmamak gerekir ki STK’larımız ülkeye ve millete hizmet yolunda önemli bir yere sahiptir. Her zaman STK’larla el ele vererek; güzel hizmetlere imza atıyoruz. Bu günde Kocaeli Yozgatlılar Federasyonumuzla birlikte güzel bir programda bir araya geldik. ’ dedi.

ŞEKER VE KARAOSMANOĞLU’DA KONUŞMA YAPTI

Programda Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’da birer konuşma yaparak;: sivil toplum örgütlerinin önemine değindi; birlik ve beraberlik mesajı verdi; programı düzenleyen Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu’na teşekkür ettiğini söyledi.





AĞIRALİOĞLU, “MUHTEŞEM VE GÜZEL ORGANİZASYON’

İYİ PARTİ İstanbul Milletvekili ve Grup Sözcüsü Yavuzali Ağıralioğlu, yaptığı konuşmada, düzenlenen programın atmosferinden çok etkilendiğini belirterek, “ Gördüm ki, burada herkes var. Burada hiçbir siyasi parti ve düşünce ayrımı yapılmadan davet edilmiş ve güzel bir mozaik oluşturulmuş. Katılımın yoğun olması, bunu göstermektedir. Davet edildiğim an, hiç tereddüt etmeden katıldım. Çünkü ben Yozgat’ta büyüdüm. Yozgat insanı gerçekten çok merttir. Güzel insanlardır. Vatanına, milletine, bayrağına bağlı insanlardır. Yozgat insanının havası serttir, insanı ise merttir. Bu gün Kocaeli’nde dolayısıyla Yozgatlılarla beraber olmaktan son derece mutluyum. Yozgat benim evimdir; Yozgat insanı benim için önemlidir. “dedi.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Daha sonra katılımlarından dolayı, İYİ PARTİ İstanbul Milletvekili ve Grup Sözcüsü Yavuzali Ağıralioğlu’na, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a, Önceki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na, Yozgat Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Deniz’e katılımlarından dolayı özel plaket takdim edildi. Ayrıca yöresel kıyafetlerle sahne alan folklor ekibiyle birlikte; katılımcılar halay çekti; oyun oynadı.

ARABAŞI, KAVURGA ve SALEP İKRAM EDİLDİ.

Düzenlenen Arabaşı Yemeği Şöleni’nde katılımcılara üzerinde Yozgat plakası 66 ve Kocaeli plakası olan 41 rakamlarının yer aldığı Arabaşı yemeği, Kavurga ve Yozgat İli Akdağmadeni’nin patenli salepi olan salep içeceği ikram edildi. Salep; Akdağmadeni’nden gelen özel ekip tarafından hazırlandı. Programda toplam 500 adet 3 bin kişilik Arabaşı yemeği ikram edildi.

MÜMİN SARIKAYA SAHNE ALDI

Programın sonunda Yozgat’ın yetiştirmiş olduğu ve ‘Ben Yoruldum Hayat’ şarkısı ile müzik piyasalarını alt üst eden Mümin Sarıkaya sahne aldı. Yaklaşık bir buçuk saat sahne alan Mümin Sarıkaya; katılımcıları coşturdu. Katılımcılar tarafından istenilen parçaları da seslendiren Sarıkaya, daha sonra hayranlarıyla fotoğraf çektirdi; hemşerileri ile birlikte oldu.