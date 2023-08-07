YUNANİSTAN TAŞÖZ ADASINDAN KOCAELİ KEFKEN CEBECİ ADASINA CANLI MAKALE İLE DEVRİ ÂLEM



Bir haftada Kocaeli Karadeniz sahillerinden Yunanistan Ege adalarına tan anlamı İle belgesel tadında Devri Alem belgesel Program farkı İle tarih ve kültür yolculuğa çıkıp Yunanlılar kadar sahillerimize ve adalarımıza önem vermediğimizi yerinde görüp araştırdım Örnekler vereceğim bu makale de önce Kocaeli Karadeniz sahillerine gidiyoruz

KOCAELİ KARADENİZ SAHÜLLERİNDE AĞAÇ KATLİAMI

Kocaeli’nin Karadeniz’e 59 km kıyısı bulunuyor Kocaeli Kefken adası ve muhteşem sahilleri ile insana göz ve gönül ziyafeti sunuyor.

Kocaeli Karadeniz sahillerinde yaşanan çevre ve ağaç katliamlarını Yunanistan Kavala bölgesi TAŞÖZ adasında yaptığım canlı yayınla karşılaştırıyorum önce Kocaeli Karadeniz sahillerin de yaptığım belgesel çekimi sizlerle paylaşıyorum

YUNANİSTAN ADA VE SAHİLLERİNİ NASIL KORUYOR

İSTANBULUN FETHİNDEN ÖNCE ALINAN VE 1912 BALKAN SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN TAŞÖZ ADASIN DAN www.devrialem.tv 30 TEMMUZ 2023 DE CANLI YAYININDA

TAŞÖZ ADASINDAN EGE ADALARINA DEVRİ ÂLEM

GEÇMİŞ BİRÇOK UYGARLIĞA EV SAHİPLİĞİ YAPAN OSMANLI DÖNEMİN DEN BİRÇOK ESER VE İZLERİN BULUNDUĞU EĞE ADALARINDA BELGESEL TADINDA DEVRİ ÂLEM

EGE ADALARININ OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR ARAŞTIRMA

Ege adalarının adını aldıkları deniz günümüzde, iki ülkenin (Türkiye-Yunanistan) kıyıdaş olduğu, coğrafî, siyasî ve tarihî bakımdan üzerinde durulması gereken “kendine özgü” bir denizdir. Zira bazıları karaya çok yakın olan adaların Balkan savaşları sonunda başlayan süreçte Türkiye’den ayrılmış bulunmaları sonucunda anormal denebilecek bir durum meydana gelmiştir. Rodos ve dolaylarında birkaç ada bir tarafa bırakılırsa Anadolu toprakları önünde yer alan bütün adalar (güneyden itibaren İstanköy, Leros, Lipsos, Patmos, Sisam, Nikarya, Sakız ve Midilli) Anadolu’yu taşıyan platformun (kıta sahanlığı) üzerindedirler ve fizikî bakımdan Anadolu’nun bir parçasıdırlar. (Kaynak ve geniş bilgi https://www.altayli.net/ege-adalarinda-osmanli-hakimiyeti.html







YUNANİSTAN KAVALA TAŞÖZ ADASINDAN www.devrialem.tv CANLI YAYINDA

Yaşoz veya Taşyüz/Taşözü (Yunanca: Θάσος, Osmanlıca: Taşoz-i Osmaniye) bir Yunan adasıdır, coğrafi olarak Kuzey Ege'dedir fakat idari olarak Kavala bölgesel bölümünün parçasıdır. En kuzeydeki ve alan olarak 12. en büyük Yunan adasıdır. Bu isim aynı zamanda adanın en büyük kasabası ve kuzey tarafında, ana karanın tam karşısında, Keremetli'den yaklaşık 10 kilometre (6 mil) uzaklıkta bulunan Taşoz'un da adıdır (resmi olarak Limenas Thasou, "Taşoz Limanı" olarak da bilinir). Antik zamanlardan beri termae bulunması Taşoz adasını tatil yeri olarak bilinmesini sağlamıştır.

24 TEMMUZ 2023 DE KOCAELİ KEFGEN ADASI UZUNKUM’DA ÇEKTİĞİMİZ BELGESEL GÖRÜNTÜ

TARIM ORMAN BAKANINA AÇIK ŞİKÂYET MEKTUBU

KOCAELİ KANDIRA KEFKEN CEBECİ UZUNKUM TABİAT PARKI YOK OLDU.

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN KORUMA ALTINDAKİ KUM ZAMBAKLARI YOK OLUYOR.

TABİAT PARKINDAN AĞAÇLAR KESİLİYOR ETRAF ÇÖP YIĞININA DÖNDÜ.

TARIM ORMAN BAKANI BÖKGE İLE İLGİLİ ACİL SORUŞTURMA BAŞLATMSLI VE TABİAT PARKINDA ÇEVRE CE DOĞA KATLİAMI DURDURULMALI.

GEBZE GAZETESİ VE DEVRİ ÂLEM BELGESEL PROGRAMI OLARAK GEÇTİĞİMİZ YIL YAZDIĞIMIZ MAKALE

Uzunkum Tabiat Parkı Yok Oluyor

Kandıra'da bulunan Uzunkum tabiat parkı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya İptal edilen Kocaeli Uzunkum Tabiat Parkın yaban hayatı endemik bitki ve ağaç türleri ile Kum Zambakları yok oluyor.

Anadolu Ajansı Kocaeli Kandıra uzunkum tabiat parkı kum zambakları İle ilgili Anadolu Ajansı tarafından yapılan haber

Uzunkum Yeniden Tabiat Parkı İlan edilmeli

Kocaeli Kandıra Uzun Kum Tabiat Parkı ile ilgi www.gebzegazetesi.com olarak yazdığımız haber makale ve www.devrialem.tv olarak yaptığınız canlı yayınlar







BU YAYINLARI YAPTIĞIMIZ GÜN KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN PAYLAŞIMI

Bizim Karadeniz sahilleri Kefken Cebeci Uzunkum bölgesinde ağaç katliamı İle ilgili belgesel çekimi yapıp haber yazdığımız gün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan paylaşım.

Keşke Sayın Büyükşehir Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın sahillerdeki ağaç katliamını durdursa.