Yunanistan ve Avrupa’nın İnsanlık Ayıbı

Tarih Yunanistan ve Avrupa’yı Affetmeyecek

Tarihi günler yaşıyor ve tarihe canlı şahitlik yapıyoruz. Gözümüz kulağımız Ordumuzun destanlar yazdığı İdlib de. Mehmetçik büyük mücadele veriyor. Şehit haberleri canımızı yakıyor. Göçmenlere karşı Yunanistan’ın yaptıkları vicdanları sızlatıyor. Suriye’de zalim Esed ve destekçilerinin soykırımından kaçarak Türkiye’ye sığınan göçmen ve mültecilerin Türkiye’nin Avrupa’yla olan sınır güvenlik hattını mültecilere açmasının ardından başlayan mülteci akınına karşı, Yunanistan insanlık dışı önlemler almaya başladı. Eğe denizi ve Edirne Sınır kapılarında yaşanan Yunan barbarlığını görünce insan insanlığından utanıyor. Yaşananlar Yunan ve Avrupalıların gerçek yüzünü ortalaya koyuyor. İnsanlık tarihi Avrupa ve Yunanistan’ı affetmeyecektir

Yunanistan Tarihi Geçmişini Unutmasın Her fırsatta göçmen karşıtı politikalarıyla Avrupa Birliği’ne yardım çağrılarında bulunan, mültecilere uyguladığı şiddetle gündeme gelen ülke, aile, kadın, çocuk ayırt etmeksizin şiddet uygulayan, gazla, sopayla ve hatta gerçek mermilerle hayatlarını devam ettirmeye çalışan yüzlerce insana saldırdı. Çok sayıda insanı da öldürdü.

Bakan Soylu’dan Önemli Açıklama: "Yunanistan, bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur."

Yunanistan’a birileri bu tarihi gerçeği hatırlatmalı İkinci dünya savaşında Yunanlı mültecilere Suriyelilerin sahip çıkması ile ilgili basında yer alan haberi sizlerle paylaşıyorum

11 Ocak 1942 tarihli "Huna El Kuds" dergisinin kapağı:

ALMANLARDAN KAÇAN YUNANLAR SURİYE'YE GİTTİ

Nazi Almanya’sının 1941 yılında Yunanistan’ı işgal ederek uygulamaya başladığı katliam nedeniyle on binlerce Yunan vatandaşı, deniz yoluyla kaçarak Orta Doğu ülkelerine sığınmıştı. 1942 yılında 40 bin Avrupa vatandaşı Suriye, Mısır ve Filistin'de kurulan mülteci kampları sayesinde hayatta kaldı. 1942'de Ortadoğu Yardım ve Mülteci İdaresi (MERRA), binlerce Avrupalıyı Suriye, Mısır ve Filistin'de kurulan kamplara yerleştirmişti. Savaş süresince bu kamplarda yaşayan Avrupalı mülteciler savaş yıllarının ardından evlerine geri döndü.

O yıllarda Suriye'deki kamplarda yaşayan Yunanlılar önce sağlık kontrollerinden geçiriliyor daha sonra ise yaş ve ailelerine uygun kamp bölgesine gönderiliyordu. 1944 yılında Yunan adalarından gelen mülteciler Halep'te kaldıkları kampta sosyalleşebiliyor, güvenlikleri sağlandığı takdirde alışverişe çıkabiliyorlardı. Mülteciler kaldıkları kamp alanlarının dışına istedikleri zaman çıkabiliyor, şehrin rutin hayatına karışabiliyorlardı. Geçimini sağlamak isteyen mültecilere meslek eğitimleri veriliyor ve ticaret yapmalarına olanak tanınıyordu. Her gün yemek dağıtılan bu kamplarda mülteciler isterlerse dışarıdan yemek satın alabiliyorlardı.

12 BİN YUNAN, RESMİ OLARAK HALEP'E GEÇTİ

Başta Suriye’nin Halep şehri olmak üzere Orta Doğu’da; savaştan kaçan Avrupalıları kurtarmak için onlarca mülteci kampı yer alıyordu. Halep haricinde de Suriye’nin birçok şehrinde, özellikle Yunan adalarından gemilerle gelerek kendilerine sığınan on binlerce Yunan mülteciye kucak açmak için kamplar kurulmuştu.