Yüzme Havuzu'nda Dış Cephe Şekillendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin pek çok yerinde inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzlarından birini de Dilovası’na kazandırıyor. İnsan vücudunda oluşturduğu fiziki hareketlilik açısından en ideal sporlar arasında yerini alan yüzme sporu, Büyükşehir’in tesislerinde yaygınlaştırılıyor. Dilovası’nda inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu küçük yaştan itibaren yeni yüzücülerin yetişmesine ev sahipliği yapacak. İnşaat çalışmaları hızla süren yapının zemin kat ıslak hacimleri seramik kaplama ve çevre duvarlarının perde donatı montajı tamamlandı.



ZEMİN KAT SERAMİK İLE KAPLANDI

Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürüyor. Bu doğrultuda Dilovası’nda yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzunun inşası titizlikle gerçekleştiriliyor. Hızla devam eden çalışmalar kapsamında yapının zemin kat ıslak hacimleri seramik kaplama ve çevre duvarlarının perde donatı montajı tamamlandı. Tüm binada saten alçı sıva imalatlarına devam edilirken havuz mahalli kenet sistem çatı ve cephelerde çalışmalar devam ediyor.



TÜM CEPHELERİN DOĞRAMA MONTAJI YAPILIYOR

Yeni sporcuların yetişeceği yarı olimpik yüzme havuzunun çelik yapı üzeri kenet çatı alt sac kaplama imalatı tamamlandı. Tüm cephelerin doğrama montajı yapılıyor. Traverten tasların sevkiyatı bekleniyor. Tüm mahallerde yangın tesisatı eksiklerin yapımı sürerken binanın havalandırma tesisatı eksikleri yapılıyor. Birinci kat seramik kaplama imalatına da devam eden ekipler, çevre duvarlarının kalıp montajlarını tamamlamak için hummalı şekilde çalışıyor.



4 BİN 200 METREKARE İNŞAAT ALANI

Dilovası Bilal-i Habeş Caddesi üzerinde yer alan Dilovası Spor Salonu ve Şehit Nihat Karadaş Spor Tesisi arasında kalan alanda yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediliyor. Projenin toplam inşaat alanı 4 bin 200 metrekare olacak. Yapının bodrum katında 2 adet masa tenisi salonu, 2 adet satranç ve 1 eğitmen odası ile soyunma odaları ve duşlar yer alacak. Yapının tesisat su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımlar da bu katta bulunacak.



BAY VE BAYAN FİTNESS SALONU

Yapının zemin katı giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzundan oluşacak. Ayrıca bu katta kafeterya, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve büro birimleri yer alacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler ve 94 kişilik seyirci tribünü bulunacak.