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Zabıta ekiplerinden kafelere kaldırım işgali denetimi

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent merkezinde görsel kirliliğe yol açan, haksız rekabete zemin hazırlayan ve yaya yollarını kapatan kaldırım işgalleriyle ilgili denetlemede bulundu.

Zabıta ekiplerinden kafelere kaldırım işgali denetimi

14 Temmuz 2023 Cuma 11:37

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kent Meydanı, Rauf Orbay Sokak ve Cebesoy Sokakta faaliyet gösteren kafelerin kaldırım üzerine masa ve sandalyeleri dağınık şekilde koyarak yaya yolunu işgal ettiklerine dair şikayetler gelmesi üzerine harekete geçti. Zabıta ekipleri caddede faaliyet gösteren kafe sahiplerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantı sonrası kafelerin masa ve sandalyeleri hangi ölçülerde ve sınırlarda koyabileceklerine dair saha çalışması yapılarak işgale neden olan masa ve sandalyeler kaldırtıldı. Düzenleme sonrası denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara aykırı davranan, düzenlemeye riayet etmeyen ve kaldırımları işgal etmeye devam eden esnaflara Kabahatler Kanununa istinaden cezai işlemlerin uygulanacağını belirtti.



İHA
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