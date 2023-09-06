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Zabıta Teşkilatı 197 yaşında

Zabıta Teşkilatı'nın 197'nci kuruluş yıldönümünde zabıta ekipleriyle buluşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, personelin gününü kutladı, çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Zabıta Teşkilatı 197 yaşında

06 Eylül 2023 Çarşamba 12:28

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Zabıta Teşkilatı’nın 197’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Birim çalışanlarının hazır bulunduğu ziyarette Başkan Aygün, müdürlük çalışanlarıyla devam eden çalışmalar üzerine istişarede bulundu. Zabıta Teşkilatı'nın yerel yönetimlerin en önemli unsurları arasında yer aldığını belirten Başkan Aygün, "Zabıta Teşkilatımızın 197. kuruluş yıl dönümünü ve Zabıta Haftasını tebrik ediyorum. İlçemizin huzuru ve güvenliği için özveriyle görev yapan zabıta arkadaşlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.



İHA
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