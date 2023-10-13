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Zabıtadan kantin denetimleri

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Zabıtadan kantin denetimleri

13 Ekim 2023 Cuma 12:17

Gebzelilerin daha temiz, steril ve sağlık kurallarına uygun imal edilmiş ürünleri tüketebilmeleri için ilçe genelinde denetimlerini sürdüren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler son olarak okul kantinlerini ziyaret etti. Gıda mühendisi eşliğinde ilçedeki okulların kantin işletmelerini ziyaret eden Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler işyeri açma ve çalışma ruhsatı, hijyen kuralları, satışı yasak olan ürünler ve son kullanım tarihleri hususlarında denetim yaptı. Denetimlerin devam edeceğini dile getiren zabıta müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 153 ve 0 262 642 04 30 nolu ihbar hatlarına bildirmeleri çağrısında bulundu.
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