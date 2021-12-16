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Zabıtadan Pazar Denetimi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında denetimlere ara vermeden devam ediyor.

Zabıtadan Pazar Denetimi

16 Aralık 2021 Perşembe 13:33


Çayırova halkının huzuru, güvenliği ve sağlığı için gece gündüz demeden çalışan zabıta ekipleri, rutin denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. İlçede kurulan pazarları denetleyen zabıta ekipleri, tezgahları tek tek gezerek fiyat etiketi kontrolü, etiketlerin düzgün konulması ve rakamların okunabilir olması gibi hususları kontrol ederek, uyarılarda bulunuyor. Tüketici hakları ile ilgili bilgi veren ekipler, pandemi dolayısıyla hes kodu sorgulaması da gerçekleştiriyor. Pandemi nedeniyle  kurallara uyulması konusunda titizlik gösteren zabıta ekipleri, maske, mesafe ve temizlik konusunda megafon ile vatandaşları ve pazarcı esnaflarına uyarılarda bulunuyor.

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