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Zabıtadan pazar denetimi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

Zabıtadan pazar denetimi

24 Ocak 2023 Salı 21:06


Çayırova halkının huzuru, güvenliği ve sağlığı için denetimlerini titizlikle sürdüren zabıta ekipleri, rutin denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. İlçede kurulan pazarları denetleyen ekipler, tezgâhları tek tek gezerek fiyat etiketi, gramaj, etiketlerin düzgün konulması ve rakamların okunabilir olması gibi hususları kontrol etti. Tüketici hakları ile ilgili bilgi veren ekipler, pazarcılara hijyenle  ilgili uyarılarda bulundu.
Öte yandan ekipler rutin olarak market, fırın, kasap ve pastane denetimlerine devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde denetimlerini aralıksız sürdüğünü bildirdi.

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