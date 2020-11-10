09.05’te Seferler Durdu

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. Yılı dolayısıyla saat 09.05’te Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Otobüs ve Tramvaylar saygı duruşuna geçti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma gününde muhteşem bir farkındalığa imza attı. Saat tam 09.05’te tüm otobüs ve tramvaylar içindeki yolcularla birlikte Ata’ya saygı duruşunda bulunuldu.

SAAT 9’U 5 GEÇE

10 Kasım 1938’te hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yılında unutulmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ve tramvaylar saatler tam 9’u 5 geçe seferlerini durdurdu. Olduğu yerde duran otobüs ve tramvay içerisindeki vatandaşlarla 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

VATMAN VE ŞOFÖRLER

Seyir halinde ilerleyen vatman ve şoförler Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yılında saat 9’u 5 geçe çalan sirenler ile otobüs ve tramvayları durdurdu. Ataya saygı göstermek amacıyla otobüs ve tramvaydan inerek saygı duruşunda bulundu. Kentin tüm ilçelerinde otobüsler bulunduğu konumda (trafiği aksatmayacak şekilde) araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçti.

YOLCULARDA EŞLİK ETTİ

Tramvay ve otobüs içerisinde seyahat eden yolculara giden anonsla birlikte herkes saygı duruşuna geçti. Vatmanlar seyahat eden yolculara; ‘’Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla saatlerimiz 9’u 5 geçe tramvaylarımızı durdurarak 1 dakikalık saygı duruşuna geçeceğiz’’ dediler. Daha sonra kabini terk ederek tramvayların önünde 1 dakikalık saygı duruşuna geçtiler. Yolculara yapılan anonsla oturan tüm yolcular da ayağa kalkarak saygı duruşuna geçti. Şoförler de müsait bir konuma araçlarını çekerek araç içerisindeki yolcularla birlikte saygı duruşuna geçti.

YOLCULARDAN TEŞEKKÜR

Gerçekleştirilen bu hassasiyetten ötürü yolcular teşekkürlerini iletti. Yolcular, Otobüs ve Tramvaylarda gerçekleştirilen bu saygılı davranışlardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyoruz dediler. Yolcular çok ince düşünülmüş çalışma olduğunu defaatle vurguladılar.















