banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

1 ayda 30 bin yolcu bu hatları kullandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından işletmesi sağlanan 800C, 800K ve 800CK bir ayda 30 bin yolcuyu mavi bayraklı sahillere ulaştırdı. Gösterilen bu ilgi doğrultusunda bu hatlar ile 5 gidiş 5 de dönüş olmak üzere 10 sefer eklenip günde 38 sefer yaparak güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde yolcularının ulaşımı sağlanıyor.

1 ayda 30 bin yolcu bu hatları kullandı

25 Ağustos 2020 Salı 10:12

 Mavi bayraklı sahillere Körfez’den başlayan yolculukla hareket eden ve Derince, İzmit, Kefken ve Cebeci güzergahında giden otobüs 800C, bir aylık süreçte mavi bayraklı sahillere toplamda 6 bin 124 yolcuyu taşıyarak aktarmasız ulaşım hizmeti sağladı. Toplamda gidiş dönüş 166 kilometre yol yaparak Cebeci’ye erişim sağlayan otobüsler, tatilcilerin vazgeçilmez ulaşım aracı haline geldi.

 

800K İLE 6 BİN YOLCU

Körfez’den başlayan ve toplamda gidiş dönüş 148 kilometre yapan 800K da vatandaşlara aktarmasız Kerpe’ye ulaşımın rahatlığını yaşattı. Toplamda bir aylık süre içerisinde 6 bin 450 yolcuyu aktarmasız Kerpe’ye ulaştıran otobüsten tatilciler oldukça memnun.

 

800CK İLE 17 BİN YOLCU

Hafta içi tatilcileri mavi bayraklı sahillere ulaştıran 800CK da ise taşıma işlemi çok daha yoğun oldu. 166 kilometrelik yolu kat eden hat,  bir aylık süreçte toplamda 17 bin 486 yolcuyu mavi bayraklı sahillere ulaştırdı. Oldukça kullanışlı ve tercih edilen otobüs olan 800CK, tatilcilerin en çok kullandığı otobüs oldu.

 

GECE GÜNDÜZ DEZENFEKTE

Pandemi döneminden dolayı hijyene önem veren UlaşımPark, yoğun çalışan 800C, 800K ve 800CK hatlarında kilometrelerce yol yapan otobüslerine sürekli dezenfekte işlemi uyguluyor. Otobüsler, varış ve kalkış noktalarındayken gece mesai bitiminde sabahlara kadar temizlik birimi tarafından A dan Z’ye tüm noktaları temizliyor. Yeni güne başladığında otobüsler dezenfekte edilmiş ve detaylı temizliğini tamamlamış olarak sefere çıkıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Deprem gerçeği unutulmamalı! Deprem gerçeği unutulmamalı!
Büyükgöz; Büyükgöz; "Temel atma aşamasına geleceğiz"
Maske denetimleri devam ediyor Maske denetimleri devam ediyor
Kocaeli'de beton bariyere çarpan sürücü yaralandı Kocaeli'de beton bariyere çarpan sürücü yaralandı
Sahiller onlara emanet Sahiller onlara emanet
Gebze’de geçici güzergah uygulaması Gebze’de geçici güzergah uygulaması
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Deprem gerçeği unutulmamalı!
Yazar ve iş insanı İbrahim Çiçek, İKTAV Kütüphanesini ziyaret etti. Çiçek, deprem sergisini gezerek...

Haberi Oku