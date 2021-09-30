1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Mesajı

Toplumumuzun büyükleri, geçmişin tanığı, geleceğin rehberi yaşlılarımız; geçmişten geleceğe uzanan en önemli köprüdür. Unutulmamalıdır ki, dünün yaşanmışlıkları ve deneyimleri yarınımıza ışık tutacaktır. Hayatın her alanında bizlere yarınlarımızı gösteren yaşayan tarihtir, yaşlılarımız. Kadim kültürümüzde, geçmişe şahit olup bugüne erdemle bakabilen yaşlılarımız daima baş tacımız olmuşlardır.





Geçmişimizin tecrübelerini bugünlere aktaran, milli kültür ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleri olan yaşlılarımızla imkanlar ölçüsünde bir araya gelerek hal ve hatırlarını sorup, onlara hak ettikleri değeri göstermeliyiz.





Bir ömrün büyük kısmını topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiş insanların, yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakışır bir şekilde bakım talep etme hakları vardır. Ailelerinden ve çocuklarından bu hizmeti çeşitli nedenlerle alamayanlara bu hizmet Devletimiz tarafından verilmektedir. Devletimiz, insanımızın değer yargıları arasında var olan yaşlıya sevgi, dayanışma ve saygı yaklaşımını, değişen toplum yapısı içinde ve bilimin ışığında profesyonelce hizmet alanlarına taşıyarak yaşlı vatandaşlarımıza götürülecek hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırmaya yönelik tedbirleri almakta ve bu çalışmaları ehemmiyetle sürdürmektedir.





Siyasal, ekonomik ve diğer sistemlerin sınandığı, test edildiği ve dayanıklılığının ölçüldüğü pandemi döneminde Devletimiz, dünyaya örnek olabilecek güzellikte bir organizasyonla; yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşımızın evlerine kadar giderek bütün ihtiyaçların karşılanmasını sağlamıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili bütün kurum, kuruluş ve gönüllülerimizle İlimiz genelinde özellikle yaşlılarımız ve kronik hastalarımıza yönelik 900.000 Evde Bakım ve Evde Sağlık Hizmeti, 700.000 de Sağlık Yardımı, Temel İhtiyaç ve diğer yardımlar olmak üzere toplam 1 Milyon 600 Bin talep karşılanmıştır.





Ülkemizin ve bizlerin geleceği için birçok fedakarlık gösteren büyüklerimize olan bağlılık duygularımızın yalnızca bugün ile sınırlı olmaması dileği ile tüm yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü en samimi duygularımla kutluyor, bugünlerimizin mimarı olan değerli büyüklerimize sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.









Seddar Yavuz

Kocaeli Valisi



































