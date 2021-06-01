1 Haziran Kademeli Normalleşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre; Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek. Restoran, kafe, spor salonları vb. 07.00-21.00 saatleri arasında açık, Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor.
Erdoğan, 17 Mayıs - 1 Haziran arası uygulanan kademeli normalleşmenin ardından, 1 Haziran sonrası yeni bir döneme girileceğini söyledi.
Erdoğan Haziran ayı için kademeli normalleşme takvimini açıkladı:
- Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.
- Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.
- Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.
- Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.
- Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.
- Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.
- Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir.
- Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.
- Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir.
- Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.