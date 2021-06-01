1 Haziran Kademeli Normalleşme

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 16.00 sularında toplanmıştı. Toplantı yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü. Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'ın, 1 Haziran sonrası hayata geçmesi planlanan kademeli normalleşme adımlarıyla ilgili açıklama yaptı





Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre; Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek. Restoran, kafe, spor salonları vb. 07.00-21.00 saatleri arasında açık, Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor.

Erdoğan, 17 Mayıs - 1 Haziran arası uygulanan kademeli normalleşmenin ardından, 1 Haziran sonrası yeni bir döneme girileceğini söyledi.

Erdoğan Haziran ayı için kademeli normalleşme takvimini açıkladı:

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.



Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.



Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.

Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir.

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.

Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir.