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1 Haziran Kademeli Normalleşme

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 16.00 sularında toplanmıştı. Toplantı yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü. Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'ın, 1 Haziran sonrası hayata geçmesi planlanan kademeli normalleşme adımlarıyla ilgili açıklama yaptı

1 Haziran Kademeli Normalleşme

01 Haziran 2021 Salı 13:05

 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 16.00 sularında toplanmıştı. Toplantı yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü. Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'ın, 1 Haziran sonrası hayata geçmesi planlanan kademeli normalleşme adımlarıyla ilgili açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre; Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek. Restoran, kafe, spor salonları vb. 07.00-21.00 saatleri arasında açık, Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor.

Erdoğan, 17 Mayıs - 1 Haziran arası uygulanan kademeli normalleşmenin ardından, 1 Haziran sonrası yeni bir döneme girileceğini söyledi.

Erdoğan Haziran ayı için kademeli normalleşme takvimini açıkladı:

  • Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.
  • Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.
  • Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.
  • Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.
  • Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.
  • Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.
  • Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir.
  • Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.
  • Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir.
  • Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.

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