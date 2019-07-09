1 kişiye 12.14 metrekare yeşil alan

Sanayi, jeopolitik konumu, limanları, ulaşımı, ihracat ve ülke gelirine katkı sağladığı vergi miktarıyla Türkiye’nin önemli şehirleri arasında yer alan Kocaeli, artık doğası ile anılan bir şehir oldu. Sanayi şehri olarak bilinen Kocaeli, geniş yeşil alanlarıyla da vatandaşları doğayla buluşturuyor. Son 15 yılda yeşil alanların çoğalması için özenli çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 906 bin 391 nüfusuna göre kişi başına düşen yeşil alan miktarını yaklaşık 12.14 metrekare alana yükseltti.

15 YILDA 8,5 MİLYON FİDAN DİKİLDİ

Gelecek nesillere temiz ve yeşil bir çevre bırakmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’deki yeşil alan miktarını her yıl düzenli olarak arttırdı. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri özenli çalışmalarıyla 15 yılda, yaklaşık 8 milyon 500 bin fidanı toprak ile buluşturdu. Fidan ve çimlendirmelerle yeşil alanları arttıran Büyükşehir, kişi başına düşen yeşil alan miktarını 12,14 metrekareye yükseltti. Yeşil alanların arttırılması ve var olan yeşil alanların düzenlenerek vatandaşların park, bahçe ve mesire alanı gibi yeşil alan olarak hizmetine sunulması sağlandı.

23 MİLYON 157 BİN METREKARE YEŞİL ALAN OLUŞTURULDU

Kocaeli’nin 12 ilçesindeki birçok noktada vatandaşların dinlenip stres atabileceği yeşil alanlar bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi özverili çalışmasıyla oluşturulan park, bahçe, kavşak, mesire ve diğer yeşil alanların miktarı toplamda 23 milyon 157 bin 30 metrekareye ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı içerisinde en az 450 bin fidan dikimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.