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1 Mart’ın acısı yüreklerimizde hala taze

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Üsküdar Vapuru faciasının 60’ncı yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, başsağlığı diledi.

1 Mart'ın acısı yüreklerimizde hala taze

28 Şubat 2018 Çarşamba 13:22

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 1 Mart Üsküdar Vapur Faciasının yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 1 Mart 1958’in Cumhuriyet tarihimizin en büyük deniz faciasının yaşandığı tarih olduğunu vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu şunları söyledi; 

O gün Üsküdar isimli vapur, İzmit - Gölcük arasında günün son seferini yaparken şiddetli rüzgâr sebebiyle batmış ve çoğu İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu talebelerinden oluşan yüzlerce insanımız hayatını kaybetmişti. Geriye dönüp baktığımızda facianın üzerinden tam 60 sene geçmiş. Ama acısı yüreklerimizde tazeliğini koruyor. Tarihler 1 Mart’ı gösterdiğinde Kocaeli’yi hüzün bulutları kaplıyor. İzmit Körfezi’ne ne zaman baksam o acı hatıra içimi sızlatıyor. Bizler acılarımızı paylaşarak azaltmaya çalışıyoruz. Ne o günü ne de ölen yüzlerce insanımızı unutmadık, unutturmayacağız. Ölenlerimize Yüce Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır ve selamet diliyorum. Allah bir daha böyle acılar, kederler yaşatmasın inşallah. 

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