1 Mart’ın acısı yüreklerimizde hala taze

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 1 Mart Üsküdar Vapur Faciasının yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 1 Mart 1958’in Cumhuriyet tarihimizin en büyük deniz faciasının yaşandığı tarih olduğunu vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu şunları söyledi;



