1 Mayısta Hizmete Giriyor!

Bu ayki Meclis Toplantımızın konuğu olan Perakende Strateji Uzmanı, Yönetim Danışmanı ve Akademisyen Dr. Fatih Anıl’ın “Globalleşen Piyasalarda İşletmelerin Yeni Vizyonu” konulu sunumu, katılımcılar tarafından beğeni ile izlendi.

Sunum ardından kürsüye gelen Başkanımız sözlerine, Darıca’lı şehidimiz MURAT TEVLİM’i anarak başladı, ailesine kederli yakınlarına ve Milletimize bir kez daha başsağlığı diledi.

Bölgemizin kültürel zenginliklerine, sanatsal değerlerine her zaman dikkat çeken Başkanımız, OSMAN HAMDİ BEY’i ölümünün 107. yılında anmayı unutmadı, sanata ve sanatçıya karşı duyarlılığın toplumda var olması gereken en önemli unsurlardan olduğunu belirtti.

Şubat ayının son haftası ile beraber başlayan “Vergi Haftası”nın bu sene, Odamız açısından farklı bir önem taşıdığını vurgulayan Başkanımız, 2009 yılından beri getirilmesi için çaba gösterdiğimiz “Vergide Ödüllendirme Sistemi”nin, bu dönemde Hükümet nezdinde cevap bulmasının onurlandırıcı olduğunu belirterek, Gebze Ticaret Odası olarak, 2009 yılından bu yana “Vergide Ödüllendirme Sistemi” ne ilişkin dönemin Hükümet yetkilileri ve yetkili makamlar ile iletişiminin anlatıldığı sunum, üyelerimiz ile paylaşıldı.

1 Mayıs’tan itibaren “Gebze’de İhtisas Vergi Dairesi”nin hizmete gireceğini ve 3 ila 5 yıl gibi uzun süren KDV tahsilatının, artık 5 günde tahsil edileceğinin müjdesini verdi. Çalışma hayatında başlatılan “MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ’ne dikkat çekerek, Gebze Ticaret Odası üyelerinin bu projede de “FARK YARATACAĞINI” belirtti.