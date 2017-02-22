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1 milyon kişi geçiş yaptı... Peki son gün ne zaman?

Yeni kimlik kartları 20 Şubat 2017 tarihi itibarıyla toplam 962 bin 188 adet sahiplerine ulaştırıldığı açıklandı.

1 milyon kişi geçiş yaptı... Peki son gün ne zaman?

22 Şubat 2017 Çarşamba 23:01


Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yeni kimlik kartları, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı projesinin pilot uygulamasının başladığı 2016 yılında 205 bin 529 adet, bu yıl ise 20 Şubat 2017 tarihi itibarıyla 756 bin 659 adet olmak üzere toplam 962 bin 188 adet yeni kimlik kartı sahiplerine dağıtıldığı açıklandı. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartları için başvurular yurt içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web portalı üzerinden veya çağrı merkezi aracılığıyla randevu alınarak ya da randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılıyor. Yurt dışında ise dış temsilciliklere müracaat ediliyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hazırlanan yeni kimlik kartları, vatandaşların müracaat sırasında belirttiği adrese PTT Kargo ile teslim ediliyor.

 

Yeni akıllı kimlik kartları 3 yıl içinde aşağıda verilen illerde dağıtılmaya başlanacak

Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum,Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep,Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce

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1 Milyon Kişi Geçiş Yaptı... Peki Son Gün Ne Zaman?
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