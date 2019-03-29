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1 Nisan günü okullar tatil mi?

1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı ile ilgili MEB'den resmi açıklama bugün geldi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde seçmenler okullarda kurulacak sandıklarda oy kullanacak. Okullarda sıra düzeni değişecek ve sandıklar için kabinler oluşturulacak. Pazartesi günü okullar tatil mi? sorusu bu yüzden öne çıkıyordu.

1 Nisan günü okullar tatil mi?

29 Mart 2019 Cuma 12:23

1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı ile ilgili MEB'den resmi açıklama bugün geldi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde seçmenler okullarda kurulacak sandıklarda oy kullanacak. Okullarda sıra düzeni değişecek ve sandıklar için kabinler oluşturulacak. Pazartesi günü okullar tatil mi? sorusu bu yüzden öne çıkıyordu.

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